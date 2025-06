Šok z Ljubljanskega gradu: poglejte, kakšno parolo je objavila članica podmladka SDS (VIDEO)

»Medtem, ko se je elita fotografirala na rdeči preprogi, so aktivni državljani simbolično na Ljubljanski grad obesili močno sporočilo,« je zapisala članica podmladka SDS Zala Klopčič in na omrežju X objavila videoposnetek, na katerem se vidi, da so izobesili ogromno belo parolo z napisom »Zaprimo mejo«. To naj bi se dogajalo ob dnevu državne proslave na Kongresnem trgu.

(Oglejte si videoposnetek):

Na Mestno občino Ljubljana (MOL) smo naslovili novinarska vprašanja glede dogodka. V odgovoru so jasno zatrdili, da niso bili predhodno seznanjeni z izobešanjem parole ter da za to ni bilo izdano nobeno dovoljenje ali soglasje.

»Gre za samoiniciativno ravnanje posameznika oziroma skupine, ki ni bilo usklajeno z občinskimi službami ali upravljavci objekta,« so zapisali.

Na vprašanje, kako komentirajo vsebino izobešene parole, so na MOL poudarili, da se od tovrstnih aktivnosti distancirajo in jih ne podpirajo.

FOTO: Zaslonski Posnetek

»Ocenjujemo, da gre za neprimeren poizkus izražanja osebnega ali skupinskega političnega prepričanja. Ljubljanski grad je simbol in ponos Ljubljane ter kulturni spomenik, zato ni primeren prostor za izražanje osebnih stališč,« so zapisali in dodali, da razumejo željo po odmevnosti, a menijo, da so »čas, kraj in način izvedbe neprimerni«.

Ob tem so opozorili tudi na ustavno pravico do svobode izražanja, ki pa ne sme posegati v pravice drugih ali biti v nasprotju z zakonom.

Bodo sledili ukrepi?

MOL zadevo še preučuje, so pa potrdili, da bodo preverili morebitne pristojnosti za nadaljnje ukrepanje.