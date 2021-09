Obvestilo župana, ki vas bo pustilo odprtih ust: tako poziva k cepljenju (FOTO)

Obvestilo na občinski spletni strani. FOTO: Zaslonski posnetek

Župan manjše slovenske občine Loški Potok, ki leži med občino Kočevje in občino Ribnica, je na občinski spletni strani objavil nevsakdanji poziv k cepljenju. Občanom, ki jih je po podatkih NIJZ 1816 , je sporočil, da letos pokopališča ne nameravajo širiti.Benčina v obvestilu (nelektorirano) Poziv k cepljenju proti covid-19 zapisal: »Po daljšem času brez okužb imamo v občini ponovno okužene osebe. Pozivam vse, ki se še niste cepili, da to storite čim prej. Trenutno je to edina možnost, da se se izognemo bistveno večjim omejitvam in da zaščitimo sebe in najbližje. Letos namreč še ne bomo širili pokopališča. Ivan Benčina, župan.«Ob obvestilu, ki so ga objavili konec avgusta, je dodal fotografijo zemljevida o stanju covida v Sloveniji, kjer so navedeni podatki, da je tedenski prirast okužb v njihovi občini nad 500 odstotkov, kar ga je očitno zaskrbelo. Na današnji dan so številke obetavnejše, saj kažejo, da je tedenski prirast okužb 20-odstoten.Po podatkih portala cepimo.se je v občini Loški Potok z obema odmerkoma cepljenih 43,3 odstotka prebivalcev, z enim odmerkom pa 48,62 odstotka. Občina z največ cepljenih oseb ostaja Osilnica, kjer se je z vsemi odmerki cepilo 62,1 odstotka prebivalcev, medtem ko je slovensko povprečje 43,9 odstotka.