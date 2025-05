Šok v Mengšu! Učenec objavil listo za ubijanje

Po grožnjah z eksplozivnim sredstvom, ki jih je januarja prejelo kar 229 slovenskih šol, so starši šolajočih se otrok še bolj pozorni na dejanja otrok zunaj šole, še zlasti na družbenih omrežjih. Zaskrbljena bralka nam je tako sporočila, da je minuli vikend učenec tretje triade Osnovne šole Mengeš na družbeno omrežje objavil »kill listo (seznam za ubijanje, op. p.)« z imeni in priimki sošolk in sošolcev, ki bi si po njegovem mnenju zaslužiti smrt. »Učenci so sedaj prestrašeni vsak dan, moj otrok tudi, saj je njegov sošolec. Šola pa nam nič noče odgovoriti,« izpostavlja bralka in nadaljuje, da...