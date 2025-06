Šok v družini Pirc Musar: predsedničinemu možu odkrili hudo bolezen

Mož predsednice države Nataše Pirc Musar je razkril, da je zbolel za rakom prostate. Alešu Musarju so bolezen odkrili povsem po naključju, pred štirimi meseci so mu postavili grozljivo diagnozo. Ko je januarja v laboratoriju dal kri, ni niti v sanjah pričakoval, da bodo rezultati skrb vzbujajoči.

A izkazalo se je, da je imel nekoliko povišane ravni PSA, beljakovino, ki je v krvi sicer prisotna v majhni količini, gre pa tudi za antigen, specifičen za prostato. Strokovnjaki so vzorce poslali na nadaljnje preiskave in dva meseca pozneje so mu sporočili, da ima raka na prostati.

Enako diagnozo dobil tudi kralj

Gre sicer za bolezen, ki prizadene veliko moških, veliko preveč jih zaradi nje tudi umre, zato so se mnogi znani obrazi, ki so prejeli to diagnozo, odločijo o bolezni javno spregovoriti. Prav osveščanje je bil tudi razlog, da je o tem spregovoril britanski kralj Karel III., ki so mu raka na prostati odkrili februarja lani, prav zato, ker se o tem raku premalo govori, se je odločil svojo zgodbo z javnostjo deliti tudi Musar, ki moške poziva, naj pazijo na zdravje in se pravočasno testirajo.

Predsednica Nataša Pirc Musar in mož Aleš Musar. FOTO: Uprs

»Če s tem samo enega moškega več prepričam, da se gre pravočasno testirat, potem mislim, da se je bilo vredno izpostavit,« je za 24ur povedal Aleš Musar, ki je iskreno priznal, da ga novica ni pustila hladnega, čeprav je običajno »racionalen človek«.

Rak prostate je sicer eden najpogostejših rakov pri moških, starejših od 50 let, po podatkih onkološkega inštituta, je bilo v Sloveniji leta 2021 na novo odkritih 1617 bolnikov z rakom prostate, a če bolezen odkrijejo dovolj zgodaj, ko je še omejena na prostato, je delež ozdravljenih zelo visok.