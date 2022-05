Šok pred koncertom: v Ljubljani aretirali sodelavko skupine Pussy Riot (FOTO)

Znana ruska skupina Pussy Riot bo danes nastopila v Ljubljani. Prikazale bodo performans, ki temelji na knjigi Maše Aljohine Riot Days, kjer so opisane izkušnje z dvoletno zaporno kaznijo, ko so jo skupaj s Nadeždo Tolokonikovo leta 2012 zaprli zaradi huliganstva.

Skupina se je že srečala s znanim slovenskim filozofom Slavojem Žižkom. Ta je za Delo ocenil, da so članice Pussy Riot dokaz, da obstoji tudi leva opozicija proti Vladimirju Putinu.»To niso bile poceni provokacije, ki bi želele le šokirati, ampak resna disidenca – res leva,« je za Delo povedal Žižek.

Išče jo Interpol na podlagi več let starega naloga

Ob tem so Pussy Riot razkrile, da so ob sedmi uri zjutraj aretirali njihovo prijateljico in aktivistko, ki se je s skupino iz Nemčije pripeljala s kombijem. Maša Aljohina je tako povedala: »Policija je prišla v hotel ob sedmih zjutraj in jo odpeljala direktno iz sobe. Povedali so, da jo išče Interpol. Moja prijateljica je iz Turkmenistana. Ne vem, če veste veliko o Turkmenistanu, ampak to je Severna Koreja. V zapor lahko greš že zaradi barvanja obrvi ali nohtov,«.

Menedžer skupine pa je dodal, da gre za stari nalog, ki so ga leta 2002 izdale oblasti v Turkmenistanu. Po njegovih besedah slovenska policija razume, da gre za nalog iz leta 2002 ampak potrebujejo dokumente iz Rusije, kjer je leta 2012 bila v zaporu in tam spoznala Mašo iz Pussy Riot. Prijateljice zagotovo ne bodo deportirali, a je potrebna preiskava, ki lahko traja nekaj dni, dokler ne dobijo informacij iz Rusije.

Pussy Riot FOTO: Prt Sofeev

»To pomeni, da jo želijo zadržati v priporu, dokler ne dobijo informacij, kar je naumno, saj se ženska ni skrivala pred nikomer - letela je, bila je na Islansiji, v Litvi, Švici, Nemčiji, Avstriji, na Nizozemskem, povsod,« je še navedel menedžer Pussy Riot.

Že na prostosti

Društvo ŠKUC pa je kasneje sporočilo, da je bila aktivistka že izpuščena iz pripora.

»Po neljubem zapletu, ko je v zgodnjih jutranjih urah slovenska policija priprla prijateljico in sodelavko skupine Pussy Riot, vas obveščamo, da je bila ta pred kratkim izpuščena na prostost. V izogib morebitnim ugibanjem ali koncert sploh bo, vas z veseljem obveščamo, da koncert bo,« piše v izjavi za javnost Društva Škuc.