Šok na otroški rojstnodnevni zabavi: avtista je tako močno prestrašila, da se je polulal (FOTO)

Že na začetku naj bi prišlo do neljubih zapletov.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images

N. B.
25.08.2025 ob 19:18
N. B.
25.08.2025 ob 19:18

Čas branja: 1:19 min.

Romski komik Andrej Bakreni je na družbenih omrežjih delil šokantno izkušnjo z otroške zabave, kjer naj bi animacijo izvedlo hrvaško podjetje s sedežem v Zagrebu.

Kot je zapisal, je tašča za rojstni dan presenetila hčerko z animacijo priljubljenega junaka Stitcha. A že na začetku je prišlo do neljubih zapletov. Animatorji so se pojavili predčasno, kar je po njegovih besedah povzročilo slabo voljo. Kasneje naj bi otrokom – razen slavljenke – prepovedali približevanje animatorju.

Kaplja čez rob pa je bil incident med fotografiranjem. Komik navaja, da je njegov nečak, ki je avtist, želel prijeti uhlje kostuma. Animatorka naj bi ga takrat močno prijela za roko, otrok pa se je zaradi strahu polulal.

Animatorka naj bi otroka močno prijela za roko. FOTO: Andrej Bakreni/FB/Delo UI
Animatorka naj bi otroka močno prijela za roko. FOTO: Andrej Bakreni/FB/Delo UI

»Tak odnos do otrok je nedopusten,« je zapisal Bakreni in dodal, da takšne izkušnje pri drugih animatorjih še niso imeli.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na omenjeno podjetje in dobili tak odgovor: »S stranko smo uredili to situacijo, se opravičili, animatorja kaznovali in smo pripravljeni vrniti denar v celoti, o tem smo stranko obvestili.«

