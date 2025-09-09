NI BIL ZANEMARJEN

Sojenje zaradi smrti otroka v avtu: mama ob besedah pediatra planila v jok

Pediater in zobozdravnik dečka, ki je umrl v pregretem avtu, pričala na sodišču. Obramba bi raziskovala, ali je avto, v katerem je ostal otrok, kdo premaknil.
Fotografija: V sodni dvorani je bila tokrat prisotna zgolj obdolžena mama otroka Tea Kotnik. FOTO: Mojca Marot
Odpri galerijo
V sodni dvorani je bila tokrat prisotna zgolj obdolžena mama otroka Tea Kotnik. FOTO: Mojca Marot

mojca-marot
Mojca Marot
09.09.2025 ob 07:50
mojca-marot
Mojca Marot
09.09.2025 ob 07:50

Poslušajte

Čas branja: 3:31 min.
Tokratna obravnava na sojenju za smrt še ne dveletnega dečka v avtu, ki je bil 20. junija 2023 parkiran na soncu pred eno od hiš v Svetem Lovrencu v občini Prebold, se je v teh dneh končala v pičli uri. V sodni dvorani je bila prisotna zgolj obdolžena mama otroka Tea Kotnik, soobdolženi Tim Novak je sojenje spremljal prek videokonference. Prav iz tega razloga je sodnica Maja Manček Šporin preklicala zaslišanje izvedenca psihiatrične stroke Petra Preglja in ga prestavila na 25. september. Pokojni deček je bil po besedah pediatra povsem običajen otrok, brez posebnosti. Šestkrat vabili na pregl...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

sojenje smrt otrok tragedija deček sodišče smrt otroka razgret avto Tea Kotnik

Priporočamo

Premium Photo
Odziv organizatorja po smrti kolesarja: »Ob kolesarju so bili takoj zdravnica, gasilci in reševalci«
Močan potres je stresel Grčijo (VIDEO)
Hrvati se sprašujejo, kdo je Golobova vroča in 19 let mlajša žena
V gorah izginila izkušena planinka Antonija iz Kranja, v zraku tudi helikopter

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

Komentarji:

Priporočamo

Premium Photo
Odziv organizatorja po smrti kolesarja: »Ob kolesarju so bili takoj zdravnica, gasilci in reševalci«
Močan potres je stresel Grčijo (VIDEO)
Hrvati se sprašujejo, kdo je Golobova vroča in 19 let mlajša žena
V gorah izginila izkušena planinka Antonija iz Kranja, v zraku tudi helikopter

Izbrano za vas

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.