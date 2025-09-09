Sojenje zaradi smrti otroka v avtu: mama ob besedah pediatra planila v jok

Tokratna obravnava na sojenju za smrt še ne dveletnega dečka v avtu, ki je bil 20. junija 2023 parkiran na soncu pred eno od hiš v Svetem Lovrencu v občini Prebold, se je v teh dneh končala v pičli uri. V sodni dvorani je bila prisotna zgolj obdolžena mama otroka Tea Kotnik, soobdolženi Tim Novak je sojenje spremljal prek videokonference. Prav iz tega razloga je sodnica Maja Manček Šporin preklicala zaslišanje izvedenca psihiatrične stroke Petra Preglja in ga prestavila na 25. september. Pokojni deček je bil po besedah pediatra povsem običajen otrok, brez posebnosti. Šestkrat vabili na pregl...