Sojenje za smrt otroka v razgretem avtu: mati v solzah, v dečkovem organizmu našli sledi drog

Na celjskem sodišču se je z zaslišanjem specialistke in izvedenke patologije in sodne medicine Simone Šramek Zatler nadaljevalo sojenje mami še ne dveletnega fantka, ki je 20. junija 2023 umrl v razgretem avtomobilu, parkiranem pred eno od hiš v naselju Sveti Lovrenc v občini Prebold, ter njenemu partnerju Tilnu Novaku, ki pa ni bil oče otroka. Obtožnica obema očita povzročitev smrti otroka iz malomarnosti, zanemarjanje in surovo ravnanje z otrokom, tožilstvo pa ju obenem preganja še zaradi preprodaje, hranjenja in omogočanja uživanja prepovedanih drog mladoletnim osebam in tistim, ki so bili...