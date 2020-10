Šoferju z ministrstva v enem mesecu prek 23 tisoč evrov

od maja 2015 do februarja 2020

Kdo je vodil ministrstvo od 2015 do 2020?

13. maj 2015–13. september 2018: Maja Makovec Brenčič

13. september 2018–13. marec 2020: Jernej Pikalo

Prek portala plač, ki ga upravlja država in je javnosti prosto dostopen, smo med podatki o najvišjih izplačilih uzrli voznika funkcionarja V, katerega delodajalec je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Temu so julija izplačali 23.124 evrov bruto.Z ministrstva, ki ga danes vodi, so visok znesek pojasnili takole: »Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je bilo dolžno na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani izplačati spodaj navedeni znesek iz naslova opravljenih ur preko polnega delovnega časa za obdobjeskupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. Drugi dohodki iz delovnega razmerja predstavljajo zakonite zamudne obresti. V spodaj navedenem znesku je poleg izplačil po sodbi zajeta tudi redna mesečna plača. Višina nadurnih postavk je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor.«Bruto plača voznika znaša okoli 1.300 evrov bruto, samo zamudne obresti pa so državo stale 2.716 evrov.Voznik, ki mu za hrbtom po vsej verjetnosti danes sedi tudi ministrica Kustečeva in ki mu država pet let ni priznala, kar mu je šele sodišče, še vedno dela na MIZŠ.