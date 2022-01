Nekaterim zasežejo avtomobil, drugim nakit, tretjim pa denar. V Italiji, natančneje v Dolini pri Trstu, pa očitno pred tem niso varni niti cerkveni zvonovi. Ja, prav ste prebrali. In to ne za to, ker upravitelji cerkve sv. Urha ne bi na primer plačali dajatve ali bi zašli v dolgove, temveč zaradi njenih preglasnih zvonov. Zato si je lahko precej enostavno predstavljati, kakšni občutki so v torek obšli dolinskega župnijskega upravitelja Klemna Zalarja, ko so dva policista in tri poverjene osebe tržaškega sodišča glasno potrkali na njegova vrata. »Počutil sem se kot kriminalec, ki je koga...