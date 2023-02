So se sodniki prehitro veselili Golobovega darila šeststotih evrov? Tako je odločila vlada

Poslanci bi se morali jutri, v petek, na zahtevo koalicije sestati na izredni seji, na kateri bi med drugim obravnavali vladni predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev, a se ne bodo. DZ bi zakon moral obravnavati po nujnem postopku, a je bil predlog vlade, ki bi pravosodnim funkcionarjem omogočil mesečni dodatek v višini 600 evrov bruto od 1. januarja do uveljavitve reforme plačnega sistema v javnem sektorju, vendar najdlje do konca leta 2023, danes umaknjen.

Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan je na novinarski konferenci pojasnila, da se je vlada odločila »da predlog zakona za enkrat umaknejo« in ga želijo ponovno preučiti »v luči odprtih vprašanj, na katere je ta teden opozorila pravno-zakonodajna služba DZ«. V vladi bodo preverili, kakšne pripombe je napisala pravna služba DZ in bodo predlog ponovno preučili.

Ministrica je dodala je, da si vlada prizadeva, da bi našli dolgoročno sistemsko rešitev za pravosodni sistem, saj je ta kadrovsko podhranjen, prav tako pa so slovenski sodniki najslabše plačani v evropskem prostoru.

Za zdaj ostaja odprto vprašanje, kako bo vlada Roberta Goloba rešila ta zaplet. Ministrica si želi, da bi našli ustrezno oz. ustavno-pravno podlago, da bi uredili začasni dodatek. »Če se bo izkazalo, da to ni mogoče, bo treba pripraviti celovito plačno reformo za pravosodje.«

Višina dodatka 600 evrov po predlogu, ki je zdaj umaknjen, ne bi bila odvisna od osnovne plače niti od specifike opravljanja posamezne funkcije, ampak bi bil izplačan v enaki višini vsem upravičencem. Po ocenah ministrstva za pravosodje bi ta dodatek prejemalo 1093 sodnikov in tožilcev.