Sodniki bodo nadaljevali s protestnimi zbori, ne bodo pa več omejevali dela

Sodniki bodo nadaljevali s protestnimi zbori na sodiščih, ne bodo pa več omejevali svojega dela, je danes odločil glavni odbor Slovenskega sodniškega društva (SSD). Prvi zbor bo 7. februarja, nadaljevali pa jih bodo mesečno do uresničitve ustavne odločbe glede sodniških plač, je za STA povedala predsednica društva Vesna Bergant Rakočević.

Na današnji, skoraj štiri ure trajajoči seji glavnega odbora Slovenskega sodniškega društva, so sprejeli več sklepov glede nadaljevanja protestnih aktivnosti zaradi neuresničitve ustavne odločbe o sodniških plačah.

Kot so sporočili, vztrajajo pri takojšnji izvršitvi odločbe ustavnega sodišča, »ki ni in ne more biti povezana z nikakršnimi sindikalnimi pogajanji«. Podpirajo tudi sredino opozorilno stavko tožilcev ter predlog Sodnega sveta, ki od ustavnega sodišča zahteva absolutno prednostno odločitev o načinu izvršitve omenjene odločbe.

Povod za dvotedenski opozorilni protest sodnikov med 10. in 24. januarjem in jutrišnjo stavko tožilcev je nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča glede sodniških plač. Ustavno sodišče je junija odločilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo.

Na današnji seji glavnega odbora društva pa je prevladala tudi odločitev, da sodniki protestov ne bodo več nadaljevali z omejevanjem svojega dela, saj bi bilo to na škodo ljudi, ki po mnenju sodnikov niso krivi za samovoljo in aroganco vlade in DZ.

V vladi nimajo sogovornika

V društvu poudarjajo tudi, da v vladi nimajo sogovornika, s katerim bi se pogovarjali o uresničitvi svojih zahtev. Vladna stran s sodniki po njihovih navedbah ne komunicira vse od izteka roka za uresničitev ustavne odločbe glede plač sodnikov v začetku januarja. Prav tako se ni odzvala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, ki so jo povabili na današnjo sejo odbora.