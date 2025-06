»Spoštovani, ne priznam krivde,« je bil jedrnat 44-letni Jernej Hribšek, ki mu obtožnica očita dve kaznivi dejanji, in sicer preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in kaznivo dejanje oviranja pravosodnih in drugih državnih organov. Kot smo že pisali, je Hribšek od februarja letos v priporu zaradi očitkov, ker naj bi grozil predsedniku brežiškega okrajnega sodišča Almirju Kurspahiću, ta je zoper njega vodil enega od dveh kazenskih postopkov, v katerih je bil spoznan za krivega in obsojen na pogojno zaporno kazen z varstvenim nadzorstvom. Gorele bodo bosanske hišeNekaj navedko...