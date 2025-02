Deset let že mineva od propada nekoč uspešne blagovne znamke Seaway, nad katero sta vrsto let bdela Japec in Jernej Jakopin. Brata sta bila in sta še vedno v svetovnem vrhu oblikovanja jadrnic in motornih jaht. Pod njuno taktirko so izdelali približno 76.000 motornih bark in jadrnic. Toda Japec se mora na sodišču braniti obtožb, da je daljnega leta 2008 v sostorilstvu zagrešil dve kaznivi dejanji, in sicer goljufijo v škodo evropske skupnosti in preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti. Proračun EU je bil po trditvah tožilstva oškodovan skupno za nekaj več kot 183.000 evrov, proračun...