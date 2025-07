Sodni fiasko s srbskim tatom avtomobilov: najprej so ga izgnali, zdaj ga hočejo nazaj

Opli so ena najbolj priljubljenih znamk avtomobilskih tatov. Letos jih je v Sloveniji noge dobilo že devet, lani pa 23. Morda pa je na delu še vedno srbska združba, katere član je tudi Damir Đajić. Policisti so ga ujeli za volanom enega od ukradenih oplov. Sodniki so ga po hitrem postopku obsodili na leto in štiri mesece pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let, takoj pa je moral tudi zapustiti državo, saj mu je bila izrečena stranska kazen triletnega izgona tujca iz Slovenije. Pogojka in izgon, torej, čeprav je od vsega začetka obstajal utemeljen sum, da je v Sloveniji ukradel še 11 oplov....