Sodiščem grozili z eksplozijami, zdaj se je oglasil predstavnik Policije: »Vsako grožnjo vzamemo resno«

Po torkovih večernih grožnjah, ki so jih prejela okrožna sodišča v Mariboru, Ljubljani in Celju, je danes pred javnost stopil predstavnik sektorja za organizirano kriminaliteto na Generalni policijski upravi Primož Ogrinc.

Kot je pojasnil na tiskovni konferenci, je policija zjutraj prejela obvestilo o elektronskem sporočilu, v katerem je neznani pošiljatelj zagrozil z nastavitvijo eksplozivnega sredstva v sodnih zgradbah. Zaradi narave grožnje so bili takoj sproženi vsi predpisani varnostni ukrepi.

Grožnje obravnavane z vso resnostjo

»Ob prejemu obvestila smo nemudoma pristopili k izvajanju vseh potrebnih nalog, se povezali s predstavniki sodišč in izvedli ukrepe za zaščito objektov in zaposlenih. Pri tem je sodelovala tudi pravosodna policija,« je dejal Ogrinc. Dodal je, da preiskavo vodi Policijska uprava Maribor, kjer so prvi prejeli prijavo. Po ustaljeni praksi v primerih množičnih groženj ena policijska uprava prevzame usklajevanje postopka.

Kriminalisti obravnavajo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, več podrobnosti zaradi interesa preiskave za zdaj ne morejo razkriti. Kot je poudaril Ogrinc, policija vsako grožnjo jemlje skrajno resno: »Ne vemo, ali ima realno podlago ali ne.« Dodal je še, da storilci »izkoriščajo tehnologijo za brisanje sledi na omrežjih«, zato jim težko sledijo.

Grožnje so bile splošne narave in niso bile usmerjene proti posameznim sodnikom, temveč so bile naslovljene na institucije in sodstvo kot celoto. V prihodnjih dneh bo policija nadaljevala preventiven nadzor okolice sodišč in sodelovala z zaposlenimi ter obiskovalci, da bi zagotovila čim višjo raven varnosti.

Načrtovan beg iz zapora naključje?

Spomnimo, v torek zvečer so neznani storilci poslali elektronsko sporočilo, v katerem so zagrozili z napadi na sodišča v Mariboru, Ljubljani in Celju – domnevno tudi z uporabo dronov. Grožnje so bile splošne in niso vsebovale poimenskih navedb. Incident se je zgodil le dan po tem, ko so kriminalisti razkrili, da naj bi pripornik Dino Muzaferović iz zapora v Mariboru načrtoval pobeg s pomočjo sodelavcev.