Dobra novica za Luko Mesca, ki ga toži Rok Snežič

Poročali smo, da v začetku julija na ljubljanskem okrožnem sodišču potekal narok v tožbi, ki jo je zoper Luko Mesca zaradi žaljive obdolžitve vložil davčni svetovalec Rok Snežič. Mesec vztraja pri navedbi, da je Snežič kriminalec.

Snežič je Meščeve besede zanikal. Priznal je sicer, da je bil dvakrat pravnomočno obsojen. V obeh primerih je s tožilstvom sklenil sporazum.

Sodišče je na prvi stopnji razsodilo v prid Luki Mescu, ki ga Rok Snežič toži zaradi žaljive obdolžitve.

Na družbenem omrežju X je Levica objavila video, kjer Luka Mesec spet razloži, zakaj ga je Rok Snežič že tretjič tožil.

»Rok Snežić, javnosti poznan kot doktor davčnih utaj, ima proti meni vloženih kar tri tožbe. Vzorec je vsakič isti. Vsakič, ko uporabim v istem stavku Rok Snežić in kriminalec, dobim nov poziv na sodišče.Ampak kdo je Rok Snežić? Kot vsi vemo, je to človek, ki je bil dvakrat obsojen. Enkrat zaradi pranja denarja, drugič zaradi utaje davkov, ki je na Dobu spoznal Janeza Janšo, ki na papirju nima nobenega denarja, hkrati pa se po državi prevaža z dragimi avtomobili, ravno pred kratkim mu je finančna uprava zaplenila Maseratija. Stvari, s katerimi se on ukvarja, zlahka opišemo kot kriminal. Ampak zakaj torej toži? Z enim samim razlogom, ker seveda ne želi ob svojem imenu videti pridevnika kriminalec, ampak ugledni davčni strokovnjak, davčni svetovalec in tako naprej (...).«