Sodišče pritrdilo bivšemu poslancu SDS

Vrhovno sodišče je v primeru nekdanjega poslanca SDS Zvonka Laha razsodilo, da stranka poslanca v primeru izstopa iz poslanske skupine ne more terjati za povračilo stroškov volilne kampanje, poroča današnje Delo. Pogodbeno določilo, ki ga stranka SDS sklepa s kandidati za poslance, je tako nično.



V SDS namreč pred državnozborskimi volitvami sklepajo pogodbe o kandidaturi za poslance. V teh pogodbah je določilo, da poslanec v primeru izstopa iz poslanske skupine SDS, izključitve oziroma prekinitve sodelovanja s SDS, povrne sorazmeren delež stroškov, ki jih je imela SDS v volilni kampanji za državnozborske volitve.



Tako so v SDS tudi od Zvonka Laha, ki je bil leta 2014 izvoljen na strankini listi, a je avgusta 2016 zapustil stranko in njeno poslansko skupino, zahtevali povrnitev stroškov kampanje v višini nekaj več kot 8.000 evrov. Prvostopenjsko sodišče v Novem mestu je nato razsodilo, da je Lah dolžan SDS plačati 1.231 evrov, višje sodišče pa je znesek zvišalo na 5.161 evrov.



Drugačna pa je odločitev vrhovnega sodišča, ki je v revizijskem postopku ugodilo Lahovi pritožbi. Pogodbeno določilo, po katerem morajo poslanci v primeru izstopa stranki povrniti stroške kampanje, je razglasilo za nično.

Poslanci niso vezani na navodila

Po poročanju Dela je vrhovno sodišče v sodbi zapisalo, da so poslanci po ustavi predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršna koli navodila. So predstavniki ljudstva kot celote in ne morda volivcev, ki so jih izvolili, ali političnih strank, na listah katerih so kandidirali, so dodali. Mandat poslanca je torej reprezentativni mandat, ki omogoča poslancu, da ravna v skladu s svojo vestjo in prepričanjem ter da je pravno neodvisen od stališč in navodil političnih strank, je razsodilo sodišče.



V celoti je zato zavrnilo tožbeni zahtevek SDS, ki je poleg tega Lahu dolžna povrniti vse pravdne stroške. Ker je Lah doslej SDS že plačal 8.000 evrov in obresti, po odločitvi vrhovnega sodišča po informacijah Dela že pripravlja zahtevek za povračilo tega denarja.



Enak postopek kot proti Lahu je sicer SDS sprožila tudi proti svojemu nekdanjemu poslancu Andreju Čušu, ki je iz stranke in njene poslanske skupine prav tako izstopil leta 2016.

