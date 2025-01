Sodišče potrdilo: nižja božičnica za bolne delavce je diskriminacija

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo podjetja, ki je nasprotovalo ugotovitvi zagovornika načela enakosti, da je pri izplačilu božičnice ravnalo diskriminatorno. Zaposlenim, ki so bili med letom odsotni zaradi bolezni, je namreč izplačalo nižje zneske, kar je po navedbah sodišča oškodovanje, povezano z osebno okoliščino zdravstvenega stanja zaposlenih.

Kot je danes sporočil zagovornik, je sodišče tožbo zavrnilo, saj je presodilo, da je odločba zagovornika pravilna in zakonita.

Zaradi zdravstvenega stanja in drugih osebnih okoliščin nihče ne sme biti deležen slabše obravnave, je poudaril zagovornik.

»Tudi samo je ugotovilo, da je v tem primeru prišlo do oškodovanja nekaterih delavcev, da je bilo to oškodovanje povezano z njihovo osebno okoliščino zdravstvenega stanja, in da so bili slabše obravnavani kot sodelavci v primerljivem položaju. Tako so bili tudi po oceni sodišča izpolnjeni vsi pogoji za ugotovitev diskriminacije,« je zapisal.

Ravnali diskriminatorno

Sodba se nanaša na ugotovitev zagovornika iz septembra 2021, da je podjetje s področja distribucije električne energije ravnalo diskriminatorno, ko je v merilih za izplačilo nagrade iz naslova poslovne uspešnosti za leto 2020 določilo, da se njena višina odmeri prek bruto plače zaposlenega v tem letu.

Ob tem je določilo še, da se v osnovo za izračun ne šteje tisti del bruto plače, ki ga je zaposleni kot nadomestilo plače zaradi bolniške odsotnosti prejel od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V slabšem položaju so bili zaposleni, ki so med letom zboleli. Simbolična fotografija. FOTO: Tero Vesalainen Getty Images

Zagovornik je ugotovil, da je bila tako ob sicer na videz nevtralnem merilu nagrada nižja le za zaposlene, ki so bili med letom z dela odsotni zaradi resnejših zdravstvenih težav oziroma iz takih zdravstvenih razlogov, da jim je nadomestilo plače namesto delodajalca nakazoval ZZZS.

Nihče ne sme biti obravnavan slabše zaradi zdravja

Zagovornik je zato odločil, da je podjetje z merili za izplačilo božičnice zaposlene posredno diskriminiralo na podlagi njihovega zdravstvenega stanja.

Zaradi zdravstvenega stanja in drugih osebnih okoliščin nihče ne sme biti deležen slabše obravnave, je poudaril zagovornik. To po njegovih navedbah določata tako zakon o delovnih razmerjih kot zakon o varstvu pred diskriminacijo.

»Učinek sprejetih meril za izplačilo božičnice v obravnavanem podjetju pa je bil prav ta, da so bili pri izplačilu v slabšem položaju le zaposleni, ki so med letom zboleli in so bili z dela opravičeno odsotni zaradi bolezni. Prejeli so nižje izplačilo v primerjavi z drugimi, ki so imeli to srečo, da med letom niso zboleli,« je pojasnil.

Podjetje se z zagovornikovo argumentacijo ni strinjalo in je vložilo tožbo na upravno sodišče.