Sodišče odločilo: Janša se mora opravičiti in plačati kazen

Predsednik vlade Janez Janša se mora zaradi navedb na twitterju opravičiti stranki SD in plačati kazen 10.000 evrov. To je odločilo prvostopenjsko sodišče v Velenju. Gre za tožbo, ki jo je stranka z odvetnico Natašo Pirc Musar vložila zaradi očitkov, da je vila na Levstikovi ulici v Ljubljani, kjer je sedež stranke SD, »ukradena judovska vila«, poroča portal N1.

Janša se mora javno opravičiti na twitterju in pokriti sodne stroške. Sodba še ni pravnomočna, na odločitev okrajnega sodišča v Velenju se lahko Janša pritoži v roku 30 dni. Po informacijah N1 pa sodbe ni mogoče izpodbijati zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Sodišče naj bi mu sicer naložilo tudi, da objavi uvod in izrek sodbe, opravičiti se bo moral tako (nelektorirano): »Tožena stranka, Janez (Ivan) Janša, se opravičujem toženi stranki, stranki SD, za moje neresnične zapise na družbenem omrežju Twitter o tem, da SD posluje iz ukradene judovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena in je SD lastništvo na njej pridobila na zakonit način.«

Janša je sicer 'ukradeno judovsko vilo' večkrat uporabil kot odgovor na očitke opozicije. Na odločitev sodišča se za zdaj še ni odzval.