Sodišče obsodilo Janeza Janšo, takšno kazen mu je izreklo

»Kriv! Tri mesece pogojno, poskusna eno leto,« je odločitev okrožnega sodišča prek facebooka javnosti sporočila novinarka RTV Slovenija Eugenija Carl, ki je poleg Mojce Šetinc Pašek tožila aktualnega predsednika vlade in prvaka SDS Janeza Janšo zaradi razžalitve.

Jabolko spora je tvit iz leta 2016, ki ga je še danes moč najti med tviti premierja: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C im Mojce PŠ. Eno za 30€, drugo za 35€. #ZvodnikMilan.«

»Vsakršna drugačna sodba bi pomenila nov in uradni certifikat Janezu Janši in njegovemu "hate speachu" in sporočilo, da zanj ni ovir pri izbiranju katalizatorjev njegovih žalitev, sarkazmov, cinizmov, laži, diskreditacij, diskvalifikacij...in načinu, kako bo z njimi obračunal,« je Carlova zapisala po izreku sodbe. Opozarja, da toksične besede zastrupljajo človeško govorico, grozijo, da se bodo radikalizirale in tako zlile v vsakdanji besednjak, da jih sploh ne bomo več opazili: »In to je treba preprečiti. Pri tem pa ni dovolj zgolj represivni model, pač pa tudi vsesplošna edukativna kampanja za spoštljivo in strpno ter argumentirano digitalno in neposredno komunikacijo. Potrebno je ozavestiti, da je eno izražati svoja mnenja, stališča..., nekaj povsem drugega pa z izražanjem svojih mnenj in stališč storiti kazniva dejanja. Zakaj je slednje tako pomembno zamejiti? Ne tako redko sovražnemu govoru namreč sledi še nadgradnja - verbalizirana sovraštva so lahko predsoba fizičnih napadov.«

Carlova je še izpostavila, da je jasno, da sodba ne bo dočakala pravnomočnosti, a ne zaradi vsebine, »pač pa zaradi procesnih napak, trikov, vloge ideoloških pomagačev, izogibanja sojenju. A ne glede na to, v naših glavah bo vedno odzvanjal tisti prvostopenjski "Je kriv". Žalitev je obsojena!«