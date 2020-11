Sodišče Janševim prekrižalo načrte na RTV Slovenija

Senat vrhovnega sodišča, ki so ga sestavljali vrhovna sodnika in sodnica Nataša Smrekar kot predsednica ter Erik Kerševan in Marko Prijatelj kot člana, je pri ponovnem odločanju o pritožbah v zvezi z razrešitvijo članov nadzornega sveta RTV Slovenija ugodilo zahtevi za izdajo začasne odredbe in do pravnomočne odločitve v tem upravnem sporu zadržalo učinkovanje sklepa vlade, izdanega 16. aprila letos, v delu, ki se nanaša na razrešitev dveh članov, in v delu, ki se nanaša na imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta RTV Slovenija.



Vrhovno sodišče je poudarilo, da je skladno z njegovo ustaljeno sodno prakso zagotovljeno močnejše sodno varstvo razrešenih oseb, ki izvajajo nekatere funkcije v javnem sektorju, kadar je to potrebno zaradi varovanja ustavnih in sistemskih zahtev. Tako iz ustavne in zakonske avtonomije javne radiotelevizije, ki vključuje tudi institucionalno in organizacijsko samostojnost, izhaja zahteva za varstvo pred nezakonitim posegom oblasti v sestavo njenih organov. V obravnavanem primeru zato izdaja začasne odredbe varuje javni interes zagotavljanja avtonomije RTV Slovenija, saj se z njeno izdajo lahko varuje člana nadzornega sveta pred (zatrjevano) nezakonito razrešitvijo vlade kot nosilke politične oblasti.







Po odločitvi senata vrhovnega sodišča bo morala vlada določiti, kateri od novoimenovanih članov iz njenega sklepa opravlja funkcijo člana nadzornega sveta RTV Slovenija. Navedeni sklep je povezan z nadaljnjo odločitvijo vrhovnega sodišča v tej zadevi, da zavrže zahtevo za izdajo začasne odredbe v delu, ki se nanaša na razrešitev tretje članice nadzornega sveta RTV Slovenija.



Kot je pojasnil senat, začasne odredbe v zvezi z njeno razrešitvijo ni mogoče izdati »mimo oziroma proti njeni volji, saj tožbe in začasne odredbe ni vložila«. Zato bo lahko namesto nje v času veljave izdane začasne odredbe svoj mandat izvrševal eden od treh novoimenovanih članov nadzornega sveta. Ker iz izpodbijanega sklepa vlade ne izhaja, kateri novoimenovani član naj bi nastopil mandat, ji je vrhovno sodišče v okviru izdane začasne odredbe dalo pooblastilo, da odloči, kateri od novoimenovanih članov bo opravljal to funkcijo.



Vlada Janeza Janše je aprila, kot je znano, predčasno razrešila tri člane nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija in imenovala tri nove. Matjaža Medveda, Ireno Ostrouško in Petro Majer so zamenjali Borut Rončević, Anton Tomažič in Drago Zadergal. V začetku novembra pa je programski svet RTV Slovenija že drugič zavrnil pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja nacionalke Igorja Kadunca. Za razrešitev je glasovalo 14 programskih svetnikov od 29, kar pomeni, da je za Kadunčevo razrešitev zmanjkal en glas.