Sodili lopovu, ki je sosedu ukradel purana (FOTO)

Zadnji konec tedna v avgustu se je v najvzhodnejšem slovenskem mestu nadaljeval Festival Vinarium. Na vrsti je bila že 46. Lendavska trgatev, ena največjih etnološko-kulinaričnih prireditev v Sloveniji, ki je v ospredje postavila tradicijo, kulinariko, folkloro in druženje, v mesto pa privabila več tisoč obiskovalcev iz Slovenije ter Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Srbije.
Noro vzdušje
Osrednji dogodek je bila povorka, v kateri je sodelovalo več kot 65 skupin z najmanj 650 udeleženci, vključno z vinskimi kraljicami, vitezi, konjeniki, mažoretkami, godbo, folklornimi skupinami in vozovi. V ospredju je bilo 25 vozov, na katerih so prikazovali ljudske šege, opravila in jesenske običaje. Povorka je skozi staro mestno jedro ponudila pravo pašo za oči in dokazala, da kulturna dediščina v pesmi in plesu še vedno živi. Niti obilne dežne kaplje niso ustavile dobre volje sobotnega dneva, večerni koncert Nede Ukraden pa je zbral številne obiskovalce, ki so kljub slabemu vremenu vztrajali in skupaj z legendarno pevko ustvarili noro vzdušje ter nepozabni zaključek 46. Lendavske trgatve.
Letos smo se prvič lotili tega dogodka, ki je združil udeležence iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Srbije.
Povorka se je v zgodnjem popoldnevu vila skozi staro mestno jedro in obiskovalcem ponudila pravo pašo za oči. Odprli so jo konjeniki Društva ljubiteljev konj, ki letos praznujejo 20-letnico delovanja, ter husarji v uniformah Esterházy. Sledila je maskota Vinarko stolpa Vinarium, ki so jo izdelali otroci iz Vrtca Lendava, nato pa mažoretke in Prekmurska godba Bakovci s poskočnimi koračnicami.
V nadaljevanju so se zvrstile številne skupine iz domačih krajev, Slovenije in tujine, vsaka s svojo zgodbo in značilnim prikazom ljudskih običajev. Kulturno društvo József Attila Kapca je poudarilo pomen čebelarstva, Hrvatsko kulturno društvo Pomurje skupaj z društvom Žiškovec iz Hrvaške je predstavilo šaljivo zgodbo o vožnji s kolesom na trgatev, Krajevna skupnost Dolina pri Lendavi je prikazala žganjekuho nekoč, Gorice pri Lendavi so občinstvo nasmejale s temo Wellness med trtami, Kulturno društvo Solzice Žitkovci pa je prikazalo trgatev na Rigányócu ob meji z Madžarsko. Občinstvo so navdušili člani Kulturnega društva Mostje-Banuta z običajem luščenja koruze ter Krajevna skupnost Genterovci s prikazom košnje nekoč in danes.
Zagrizeni domačini
Pomemben del povorke so bili vinogradniki – Društvo vinogradnikov Čentiba je v sodelovanju s približno sto vitezi vina iz različnih držav Karpatskega bazena poskrbelo za barvitost. Posebno pozornost so pritegnile vinske kraljice, ki so z eleganco in nasmehi poosebljale tradicijo vinogradništva: slovenska vinska kraljica Nina Polanec, lendavska Tia Tonković, prekmurska Nuša Horvat, Neja Horvatić iz Male Nedelje ter Flóra Tóth iz madžarskega Kőszega. Mestna skupnost Lendava in Društvo zbirateljev Pomurja Lindva že vrsto let na mobilnem odru uprizorita zgodbo iz preteklosti.
Kulturna dediščina v pesmi in plesu še živi!
Letos so pripravili hudomušno predstavo, ki se je odvijala na okrajnem sodišču Dolnje Lendave v obdobju Avstro-Ogrske. Spremljali smo lahko sodni proces proti znamenitemu lopovu, ki je bil obtožen, da je sosedu ukradel purana. Tradicionalno velik del povorke predstavljajo folklorne skupine, ki s pesmijo, plesom ali hudomušnim prikazom dodajo svoj kamenček v mozaik povorke. Letos je ta znova pokazala, kako bogato in raznoliko kulturno dediščino premore Lendava s širšo okolico. Povorko so tradicionalno sklenili člani PGD Lendava, ki vedno poskrbijo, da je vse varno in pod nadzorom. Kot pravi tradicija, so oni tisti, ki simbolično pometejo na koncu.
Župan Janez Magyar, ki je ves dan žarel od sreče in zadovoljstva, je poudaril, da veliko obiskovalcev dokazuje, da je Lendavska trgatev biser Festivala Vinarium. »Letos smo si zadali posebno nalogo, da vsem udeležencem predamo spominsko nagrado. Lendavska trgatev omogoči vsem, ki se želijo udeležiti te povorke, da nam predstavijo bogato dediščino.«
Dišalo po dobrotah
Obiskovalce je spremljal bogat celodnevni program. V Mlinski ulici je zadišalo po jedeh lokalnih društev, knjižnica je postala pravljično dvorišče za otroke, prireditveni prostor Cubis je ponujal domačo tržnico, kulinarično ponudbo z volom na žaru in animacijo za otroke, na istem prizorišču je bil ob 16. uri folklorni program.
25 VOZOV je prikazovalo ljudske šege, opravila in jesenske običaje.
V poznih popoldanskih urah se je začela glasbena zabava s skupino New Casino, sledil ji je, kot rečeno, veliki koncert legendarne Nede Ukraden. Letos je Lendavska trgatev prinesla novost – Disko pod zvezdami na letnem odru KKC, kjer so se obiskovalci lahko zabavali že od popoldneva ob nastopih mladih didžejev, plesne šole Zeko in večernem old school disku. Dogajanje ni potekalo le v mestnem središču – pri stolpu Vinarium so obiskovalci uživali v ustvarjalnih delavnicah za otroke, rokodelstvu in poslikavi obraza, pot do tja pa so organizirali z minibusom, ki je krožil med mestom, stolpom in Piramido.
V prvem tednu v septembru obiskovalce čaka vrhunec Festivala Vinarium – praznovanje 10. obletnice stolpa Vinarium, ki bo potekalo od 2. do 6. septembra z osrednjo prireditvijo in koncertom Srebrnih kril in Vlada Kalemberja.
