Sodili lopovu, ki je sosedu ukradel purana (FOTO)

Zadnji konec tedna v avgustu se je v najvzhodnejšem slovenskem mestu nadaljeval Festival Vinarium. Na vrsti je bila že 46. Lendavska trgatev, ena največjih etnološko-kulinaričnih prireditev v Sloveniji, ki je v ospredje postavila tradicijo, kulinariko, folkloro in druženje, v mesto pa privabila več tisoč obiskovalcev iz Slovenije ter Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Srbije.

Noro vzdušje

Osrednji dogodek je bila povorka, v kateri je sodelovalo več kot 65 skupin z najmanj 650 udeleženci, vključno z vinskimi kraljicami, vitezi, konjeniki, mažoretkami, godbo, folklornimi skupinami in vozovi. V ospredju je bilo 25 vozov, na katerih so prikazovali ljudske šege, opravila in jesenske običaje. Povorka je skozi staro mestno jedro ponudila pravo pašo za oči in dokazala, da kulturna dediščina v pesmi in plesu še vedno živi. Niti obilne dežne kaplje niso ustavile dobre volje sobotnega dneva, večerni koncert Nede Ukraden pa je zbral številne obiskovalce, ki so kljub slabemu vremenu vztrajali in skupaj z legendarno pevko ustvarili noro vzdušje ter nepozabni zaključek 46. Lendavske trgatve.

Letos smo se prvič lotili tega dogodka, ki je združil udeležence iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Srbije.

Povorka se je v zgodnjem popoldnevu vila skozi staro mestno jedro in obiskovalcem ponudila pravo pašo za oči. Odprli so jo konjeniki Društva ljubiteljev konj, ki letos praznujejo 20-letnico delovanja, ter husarji v uniformah Esterházy. Sledila je maskota Vinarko stolpa Vinarium, ki so jo izdelali otroci iz Vrtca Lendava, nato pa mažoretke in Prekmurska godba Bakovci s poskočnimi koračnicami.

V nadaljevanju so se zvrstile številne skupine iz domačih krajev, Slovenije in tujine, vsaka s svojo zgodbo in značilnim prikazom ljudskih običajev. Kulturno društvo József Attila Kapca je poudarilo pomen čebelarstva, Hrvatsko kulturno društvo Pomurje skupaj z društvom Žiškovec iz Hrvaške je predstavilo šaljivo zgodbo o vožnji s kolesom na trgatev, Krajevna skupnost Dolina pri Lendavi je prikazala žganjekuho nekoč, Gorice pri Lendavi so občinstvo nasmejale s temo Wellness med trtami, Kulturno društvo Solzice Žitkovci pa je prikazalo trgatev na Rigányócu ob meji z Madžarsko. Občinstvo so navdušili člani Kulturnega društva Mostje-Banuta z običajem luščenja koruze ter Krajevna skupnost Genterovci s prikazom košnje nekoč in danes.

Zagrizeni domačini

Pomemben del povorke so bili vinogradniki – Društvo vinogradnikov Čentiba je v sodelovanju s približno sto vitezi vina iz različnih držav Karpatskega bazena poskrbelo za barvitost. Posebno pozornost so pritegnile vinske kraljice, ki so z eleganco in nasmehi poosebljale tradicijo vinogradništva: slovenska vinska kraljica Nina Polanec, lendavska Tia Tonković, prekmurska Nuša Horvat, Neja Horvatić iz Male Nedelje ter Flóra Tóth iz madžarskega Kőszega. Mestna skupnost Lendava in Društvo zbirateljev Pomurja Lindva že vrsto let na mobilnem odru uprizorita zgodbo iz preteklosti.

Kulturna dediščina v pesmi in plesu še živi!

Letos so pripravili hudomušno predstavo, ki se je odvijala na okrajnem sodišču Dolnje Lendave v obdobju Avstro-Ogrske. Spremljali smo lahko sodni proces proti znamenitemu lopovu, ki je bil obtožen, da je sosedu ukradel purana. Tradicionalno velik del povorke predstavljajo folklorne skupine, ki s pesmijo, plesom ali hudomušnim prikazom dodajo svoj kamenček v mozaik povorke. Letos je ta znova pokazala, kako bogato in raznoliko kulturno dediščino premore Lendava s širšo okolico. Povorko so tradicionalno sklenili člani PGD Lendava, ki vedno poskrbijo, da je vse varno in pod nadzorom. Kot pravi tradicija, so oni tisti, ki simbolično pometejo na koncu.

Župan Janez Magyar, ki je ves dan žarel od sreče in zadovoljstva, je poudaril, da veliko obiskovalcev dokazuje, da je Lendavska trgatev biser Festivala Vinarium. »Letos smo si zadali posebno nalogo, da vsem udeležencem predamo spominsko nagrado. Lendavska trgatev omogoči vsem, ki se želijo udeležiti te povorke, da nam predstavijo bogato dediščino.«

Sodelovala so številna vinogradniška združenja in društva. FOTO: Mediaspeed.net

Dišalo po dobrotah

, sodelavka JSKD RS, je dejala, da je Lendavska trgatev za Lendavo zelo velik in pomemben dogodek in da je letos navdušila tako s pestrostjo kot s številom udeležencev. »Lotili smo se velikopotezno in mislim, da nam je uspelo, glede na to, da smo se letos prvič lotili tega dogodka, ki je združil udeležence iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Prek društva Istranov smo lahko spoznavali tradicijo Italije.« Poudarila je še, da so domačini priložnost sodelovanja zagrabili z obema rokama, se navdušeno odzvali ter pripravljali vozove. »Udeleženci so bili pripravljeni in zavezani to prireditev izpeljati v vsakem vremenu, predano, odločno, mislim, da smo lahko zelo ponosni, da smo združili moči Občina Lendava, JSKD OI Lendava ter ZKD Lendava. Z izkušnjami smo bili pomemben člen pri tej organizaciji.«

Obiskovalce je spremljal bogat celodnevni program. V Mlinski ulici je zadišalo po jedeh lokalnih društev, knjižnica je postala pravljično dvorišče za otroke, prireditveni prostor Cubis je ponujal domačo tržnico, kulinarično ponudbo z volom na žaru in animacijo za otroke, na istem prizorišču je bil ob 16. uri folklorni program.

25 VOZOV je prikazovalo ljudske šege, opravila in jesenske običaje.

V poznih popoldanskih urah se je začela glasbena zabava s skupino New Casino, sledil ji je, kot rečeno, veliki koncert legendarne Nede Ukraden. Letos je Lendavska trgatev prinesla novost – Disko pod zvezdami na letnem odru KKC, kjer so se obiskovalci lahko zabavali že od popoldneva ob nastopih mladih didžejev, plesne šole Zeko in večernem old school disku. Dogajanje ni potekalo le v mestnem središču – pri stolpu Vinarium so obiskovalci uživali v ustvarjalnih delavnicah za otroke, rokodelstvu in poslikavi obraza, pot do tja pa so organizirali z minibusom, ki je krožil med mestom, stolpom in Piramido.

Kljub nekoliko slabšemu vremenu so bile ulice polne. FOTO: Mediaspeed.net

Obiskovalci so okušali tradicionalne jedi, bograč, langoš, perece, in seveda najboljša vina. Razglasili so letošnjega zmagovalca natečaja za najboljši lendavski špricar. Nagrado je prejel, ki nam je zaupal, da njihov špricar vsebuje tri sorte: »V večjem deležu je v njem laški rizling, chardonnay in šipon. Sicer pa v našem vinarstvu delamo predvsem suha vina, imamo pa tudi buteljčna, med katerimi sta muškat otonel ter kombinacija sivega pinota s tramincem.« Dodal je, da mu nagrada na Lendavski trgatvi pomeni predvsem dobro promocijo. Lendavska trgatev je znova dokazala, da je eden največjih etnoloških dogodkov v regiji, ki uspešno povezuje kulturno raznolikost, kulinariko in druženje.

V prvem tednu v septembru obiskovalce čaka vrhunec Festivala Vinarium – praznovanje 10. obletnice stolpa Vinarium, ki bo potekalo od 2. do 6. septembra z osrednjo prireditvijo in koncertom Srebrnih kril in Vlada Kalemberja.

Ekipa Srbskega kulturnega društva je zaplesala na ulici. FOTO: Mediaspeed.net

V povorki je bilo največ predstavnikov domačih krajevnih skupnosti in društev. FOTO: Oste Bakal

Prišli so gostje iz Zagreba. FOTO: Mediaspeed.net

Na čelu povorke je bil Vinarko. FOTO: Oste Bakal

Vinskim kraljicam je pripadla posebna čast: fijakar. FOTO: Oste Bakal

Manjkalo ni niti vinskih vitezov. FOTO: Mediaspeed.net

Nekateri so traso povorke prehodili. FOTO: Oste Bakal

Vseeno se je največ pilo in nazdravljalo, saj je bila trgatev! FOTO: Oste Bakal

Pletli so iz šibja. FOTO: Oste Bakal

Uprizorili so sojenje za tatvino purana. FOTO: Oste Bakal

Nekateri so povorko izkoristili za šnops. FOTO: Mediaspeed.net