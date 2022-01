Socialna bomba: v Revozu bodo množično odpuščali

Novomeški Revoz je pred novim krčenjem. Potem ko so novembra lani proizvodnjo zmanjšali na poldrugo izmeno so sporočili, da krizi s polprevodniki še vedno ni videti konca, zato bodo z aprilom zmanjšali obseg proizvodnje, kar pa bo prizadelo okoli 450 zaposlenih.

»V zahtevnih razmerah krize z oskrbo polprevodnikov in težavah, ki so povezane s posledicami zdravstvene krize covid-19, je Revoz konec leta 2021 dosegel proizvodne količine v višini 95.797 (-31 % v primerjavi z letom 2020). Žal krizi s polprevodniki še vedno ni videti konca. Poleg tega se Revoz po zaključenem partnerstvu z nemškim Daimlerjem v začetku leta sooča tudi z zaustavitvijo proizvodnje smarta forfour EQ ter z negotovimi razmerami na trgu, kar se tiče prodaje. Upoštevaje vse našteto je potrebno prilagoditi obratovanje tovarne v Novem mestu, in sicer je predvideno zmanjšanje obsega proizvodnje od aprila dalje. Vodstvo podjetja je začelo pogovore s socialnimi partnerji za pripravo prehoda proizvodnje z ene izmene in pol na eno izmeno kar ustreza zmanjšanju dnevne proizvodnje s 486 vozil na 325 vozil na dan. S tem ukrepom bo prizadetih okoli 450 zaposlitev v Revozu,« so zapisali v izjavi za javnost in dodali, da se vodstvo podjetja zavezuje, da bo skupaj z Zavodom za zaposlovanje in partnerskimi agencijami sodelavcem, ki bodo zapustili podjetje, pomagalo pri iskanju novih zaposlitev.