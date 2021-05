Soča mora obdržati kopališča!

Noveliran seznam kopalnih voda v Sloveniji, s katerega je država črtala nekaj znanih rečnih in morskih kopališč, je najbolj razburil prebivalce novogoriške in kanalske občine. Ker naj bi glede na osnutek sprememb uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda odvzeli status kopalne vode za Sočo v Solkanu in Kanalu, sta Civilna iniciativa Radi imamo Sočo iz Solkana in ljudska pobuda Soča je naša! iz Kanala začeli zbirati podpise proti tej spremembi. Na nedavnih izrednih sejah pa so se tej državni nameri uprli tudi občinski svetniki občin Nova Gorica in Kanal ob Soči. (Ne)reševanje problema...