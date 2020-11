Soboška bolnišnica na robu zmogljivosti, pozivajo na pomoč

Glede na število prebivalcev je v Splošni bolnišnici Murska Sobota trenutno največ hospitaliziranih bolnikov, obolelih za covidom-19. Zdaj namreč imajo 124 bolnikov, od tega 15 na intenzivni negi, kar so njihove skrajne zmogljivosti, zato pričakujejo pomoč drugih bolnišnic.



Odgovor na vprašanje, kako naprej, so danes iskali skupaj z državno sekretarko za področje zdravstva v kabinetu predsednika vlade Janeza Janša, Jelko Godec, rešitev pa vidijo v vključevanju drugih bolnišnic. Kot pravi direktor bolnišnice Bojan Korošec, bo glede na napovedi o povečevanju bolnikov s covidom-19 v prihodnjih tednih zelo težko, ker bo naraščalo tudi število bolnikov, ki potrebujejo intenzivno nego. »Rešitev je edino v možnosti, da se tudi druge bolnišnice vključujejo v reševanje tega 'presežka' naših bolnikov, sicer pa preproste in hitre rešitve ni,« dodaja Korošec.



Državna sekretarka za področje zdravstva Godčeva upa, da se bodo ob pomoči drugih bolnišnic lahko dogovorili tudi o prerazporeditvah kadra tudi iz drugih javnih zdravstvenih zavodov, da se bodo odzvali tudi koncesionarji ter priskočili tudi tisti, ki še oklevajo, ali bi kader prerazporedili v bolnišnico.



Sicer pa je pohvalila zdravstveno osebje in vodstvo, ker da se zelo dobro spopadajo koronskimi razmerami. »Pohvalno za to bolnišnico je predvsem to, da se kljub manjšemu načrtovanju števila postelj trudijo povečati zmogljivosti, saj so jih predvideli 95, zdaj pa jih je 126,« je povedala.



Tudi strokovni direktor bolnišnice Daniel Grabar pričakuje sodelovanje drugih bolnišnic in pravi, da bolnike še naprej sprejemajo, večje težave pa imajo pri odločitvah, katere paciente lahko vozijo drugam, in pri zagotavljanju negovalnih zmogljivosti, ki jim jih trenutno zagotavlja bolnišnica Ormož. »Te zmogljivosti bi nam prišle zelo prav, skupaj z njimi in z možnostjo dodatnih postelj pri nas pa bomo poskrbeli z vse, ki potrebujejo hospitalizacijo,« pravi Grabar.



Vzroki za največji delež hospitaliziranih med obolelimi so po njegovi oceni specifičnosti Pomurja, ki se kažejo v socialni problematiki in ekonomski šibkosti. »Vsi problemi v zdravstvu, ki so se nakazovali že prej, pa so zdaj tako daleč, da pač kažejo to sliko in zahtevajo takšno stopnjo hospitalizacije. Strokovni pristop in kriteriji zanjo so namreč praktično enaki povsod v Sloveniji,« je še pojasnil.



Čeprav imajo v bolnišnici za najtežje paciente predvidenih 12 postelj, zdaj pa jih je 15, po Grabarjevih besedah še vedno zagotavljajo varno obravnavo vsakemu, ki se mu stanje poslabša. V bolnišnici je trenutno 95 okuženih z novim koronavirusom, 11 se jih je vrnilo na delo, iz različnih razlogov je od skupno zaposlenih 1336 na bolniškem dopustu 177, od tega 58 zdravstvenih delavcev za nego, ki jih najbolj primanjkuje.