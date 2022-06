So vam ostali boni? Tako jih lahko unovčite v zadnjem trenutku

Z današnjim dnem se izteka veljavnost turističnih bonov ter bonov za gostinstvo, turizem, šport in kulturo, t. i. bonov 21. Jih še vedno niste izkoristili? Ni še prepozno!

Bon 21 lahko prebivalci Slovenije – polnoletni v vrednosti 100 evrov in mladoletni 50 evrov – unovčijo še danes. Morda je res prepozno za iskanje namestitve in hitre počitnice, toda možnosti je vendarle še veliko.

Izkoristite ga lahko za dobro kosilo v restavraciji ali pa za pijačo za zaključeno družbo, morda za ohladitev na bazenu ali pa ob prijetni klimi v muzeju in galeriji. Poletje je idealen čas tudi za branje in glede na to, da po lanskih podatkih kar polovica Slovencev ni prebrala nobene knjige, je morda čas, da popravite statistiko, odidete v knjigarno in si privoščite kakšno dobro zgodbo.

Bon 21 je sicer mogoče unovčiti v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledate si lahko razstave, obiščete zabaviščne parke in smučarske centre (vse ponudnike si oglejte tukaj).

Porabljenih 82 odstotkov

Podatki finančne uprave kažejo, da je bilo unovčenih okoli 82 odstotkov vrednosti bonov, medtem ko okoli 97 milijonov evrov ostaja neporabljenih.

Turistične bone je vsem prebivalcem Slovenije v luči pomoči zaradi koronavirusa prizadetemu turizmu leta 2020 prinesel tretji protikoronski zakon, polnoletnim v vrednosti 200 evrov in mladoletnim v vrednosti 50 evrov. Po dveh podaljšanjih jih je bilo mogoče do danes unovčiti v turističnih namestitvenih obratih za prenočitev ali prenočitev z zajtrkom.

Po podatkih Finančne uprave RS (Furs) je bilo od 19. junija 2020 do nedelje unovčenih za 293,4 milijona evrov bonov. To je 82 odstotkov skupne vrednosti vseh izdanih, medtem ko jih je neizkoriščenih še za okoli 63,5 milijona evrov. Natančnejše podatke o unovčevanju bonov bo Furs predstavil v prihodnjih dneh.

Polovica v gostinstvu

Upravičenci so od začetka njihovega unovčevanja 16. julija lani do nedelje unovčili za več kot 153,5 milijona evrov bonov 21. Tudi v tem primeru gre za okoli 82 odstotkov zneska potencialno vseh unovčenih bonov. V začetku tedna je bilo tako na voljo še nekaj več kot 33 milijonov evrov vrednosti teh bonov.

Podatki po dejavnostih kažejo, da je šla skoraj polovica bonov 21 v 10 mesecih njihovega unovčevanja v sektor gostinstva, dobra tretjina pa v turizem. V kulturo, kamor sodijo tudi nakupi knjig, učbenikov in delovnih zvezkov, so uporabniki usmerili manj kot 15 odstotkov prejetega zneska, manj kot 10 odstotkov pa je odpadlo na področje športa. Tudi na tem področju bo Furs natančnejše podatke predstavil po izteku veljavnosti bonov.