So vam covidne dodatke šteli v davčno osnovo? Pritožite se

Osebe, ki so od centra za socialno delo (CSD) prejele odločbo o letnih pravicah iz javnih sredstev, v kateri so se covidni dodatki k plači za delo v tveganih razmerah upoštevali v davčno osnovo in s tem pri izračunu letnih pravic, naj na CSD podajo ugovor zoper informativni izračun oz. pritožbo zoper odločbo. Tako pozivajo na ministrstvo za delo.



Po navedbah ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Finančna uprava RS (Furs) podala pojasnilo, da so delodajalci poročali podatke na Furs, ta pa naj bi dodatke za delo v rizičnih razmerah izvzel pri letni odmeri dohodnine. Tako ne bi bili vključeni v dohodke, ki jih Furs izmenjuje z drugimi organi. V avgustu pa se je zgodila napaka, saj so centri za socialno delo od Fursa prejemali tudi te podatke. Napako že odpravljajo Kot so zagotovili, so o napaki nemudoma obvestili Furs, ki se je takoj lotil reševanja problema in nadgradil svoj informacijski sistem. Centri tako od 13. septembra dalje pridobivajo pravilne podatke od Fursa, torej brez dodatkov za delo v rizičnih razmerah.



Stranke z napako v odločbi naj ugovor oz. pritožbo oddajo v 36 dneh od dneva odpreme informativnega izračuna oz. odločbe. Rok 36 dni je določen, ker se za vročeno šteje 21 dni od dneva odpreme, rok za ugovor oz. pritožbo pa je 15 dni. Stranka mora ugovoru oz. pritožbi priložiti potrdilo delodajalca, da ta sodi v mrežo javne službe na področju socialnega varstva oziroma med nekatere druge delodajalce, navedene v protikoronski zakonodaji. Stranka mora dodati tudi delodajalčevo potrdilo, da jim je izplačal covidni dodatek k plači, ki se ne všteva v osnovo za dohodnino. Razvidna mora biti tudi višina dodatka v neto znesku. CSD bo nato o priznani pravici odločil na novo.



Medtem ko se covidni dodatki k plači za delo v tveganih razmerah ne upoštevajo pri ugotavljanju dohodka pri letnih pravicah, kot sta denimo otroški dodatek in državna štipendija, pa se pri mesečnih pravicah upoštevajo. Pri mesečnih pravicah se namreč upoštevajo vsi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnine, ne glede na to, ali so oproščeni plačila dohodnine ali ne.



V CSD Ljubljana ocenjujejo, da so se dodatki za delo v času epidemije covida 19 upoštevali pri nekaj manj kot 20 odstotkih upravičencev. Strankam so že izdali nove odločbe, je za STA navedla direktorica centra Anja Osojnik.

