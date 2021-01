So testi dobri? So, a kupili so jih fantje, ki so se zabavali v Mehiki

Vsi govorijo o potovanju v Mehiko, o ugodnem poslu za državo pa ne

Očitki, da testi niso dobri

Tomaž Gantar je kot minister podpisal pogodbo in zagotavlja, da je šlo za dober posel in kakovostne teste. FOTO: RTV



solastnik podjetja Majbert Pharm je v oddaji Tarča moral odgovarjati na očitke o razkošnem načinu življenja, o objavah na spletu o tem, da so sklenili skoraj milijonski posel z državo, o vožnji z zasebnim letalom, o letovanju v Mehiki itd. To so bila vprašanja voditeljice. »Kar se tiče letovanja v Mehiki, morda res ni bilo primerno, da smo v teh razmerah, ko se ljudje borijo za življenje in preživetje, kazali posnetke našega potovanja in zabave. Za kar se opravičujem na tem mestu.« Dodal je, da so letalske karte in rezervacijo za Mehiko kupili že avgusta, da pa od države za hitre teste še niso prejeli plačila.Nicoletti pravi, da so izpolnili vse pogodbene obveznosti, da so pravi čas dostavili vzorec, ki je bil preverjen in potem bili uspešni na razpisu med štirimi podjetji, ki so dostavila vzorec. Imeli so najnižjo ceno. Poudaril je, da večina testov prihaja z istega azijskega območja in da so si precej podobni. Predstavil je izračun, po katerem je podjetje skupaj s prevozom in carino za posameznega odštelo 1,66 evra, državi pa prodalo po 1,81 evra. Ko se odštejejo stroški posojila podjetju50.000 evrov,, je podjetje zaslužilo skupaj 25.000 evrov. »Naš namen ni bil bajen zaslužkov, ampak referenca za nadaljnje delovanje. Žal mi je, da ni nobene objave v medijih: mladi fantje z državo sklenili odličen posel in prihranili državi milijon evrov davkoplačevalskega denarja.«»Me preseneča, da se enkrat v vaši oddaji zagovarjamo zaradi dobrega nakupa in manj porabljenega denarja. Glede palčk sem preveril pred oddajo pri agenciji za zdravila, da obstajata dve vrsti palčk. Ena vrsta je slabe kakovosti, druga pa dobre. Javna agencija za zdravila je poudarila, da so testi kakovostni. Material sodi pod evropsko kontrolo, in ko je enkrat preverjen, to velja,« je dejal nekdanji minister, ki je podpisal pogodbo s podjetjem.Direktor ZD Ljubljanase ni dal prepričati voditeljici o slabi kakovosti testov. »Zakaj ne bi bil dober test? Absolutno ni bilo nobenih problemov s testom, nimam nobenega razloga, da mu ne bi zaupal. Mi pa gre na živce malomarnost posrednika, da ni bilo natančno pregledano, katere palčice so nosne, katere za žrelo. In kaj je zdaj največji problem? Da ustavljamo testiranje ljudi, ki so čakali v vrstah na dežju, in je zdaj, kot da se delamo norca iz ljudi.«Testiranje je bilo od inšpekcije prekinjeno dejansko zaradi administrativnih zapletov, ker sta testom priloženi dve palčki – ena za nosno votlino, ena za žrelo.Nicoletti je zagotovil, da bodo v petek dobavili dodatne palčke. Ampak tako Gantar kot tudi Nicoletti trdita, da so palčke v osnovnem kompletu povsem ustrezne. Dodatne palčke pa je podjetje kupilo in odšlo iskat v tujino na lastno pest in brez dodatnih stroškov za državo., vplivnež in vloger, ki je vse, kar se je dogajalo s prijateljema glede nabave hitrih testov, snemal , pa je v oddaji povedal, da s poslom nima nič. Prosila sta ga za pomoč pri najemu letala in skupaj so se zabavali v Mehiki. Ja pa ponosen na poslovanje fantov in pravi, da bi lahko bili s tem zgled še komu drugemu.