So prezgodaj plesali? Spremembe so še možne, pravi Marolt Božičeva

»Odsvetujem prezgodnje plese,«je dejala Janja Božič Marolt iz agencije Mediana, ki je pripravila vzporedne volitve. Dejala je, da moramo počakati na rezultate iz dejanskih uradnih volitev, ker se rezultati vzporednih volitev nanašajo le na današnjo volilno nedeljo. Poudarila je, da je na predčasnih volitvah volilo 7 odstotkov državljanov in da so sodelavci agencije imeli nekaj težav z dostopnostjo in sodelovanjem specifične skupine ljudi, zato se lahko spremeni še marsikaj.

Odvisno od tega, kakšna je bila podpora strankam LMŠ, SAB in Povežimo Slovenijo na predčasnih volitvah, bi se lahko kateri od teh strank še uspelo uvrstiti v parlament, je dejala Božič Maroltova.

Prešteta skoraj polovica , izven parlamenta tudi Levica

Državna volilna komisija počasi objavlja delne izide glasovanja. Po preštetih 48,92 odstotka glasov, najbolje kaže Gibanju Svoboda (32,68 odstotka oz. 40 sedežev), sledi SDS (31 sedežev oz. 25,29 %), sledita NSi (7,20 % ali devet sedežev) in SD (6,65 % in 8 sedežev).