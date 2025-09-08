OČITKI O ŠIKANIRANJU
So na nacionalki utišali zaupnico žvižgačev? Ostala brez funkcije, zdaj jih toži
Žena pokojnega legendarnega voditelja Janeza Čučka toži RTV Slovenija. Po opozarjanju na domnevne nepravilnosti ostala brez položaja.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
Več...
1.Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo, oglasila se je policija
5.Objavljeni posnetki: V BiH aretirali Slovenko, ki je s porschejem razbila več avtomobilov (VIDEO)