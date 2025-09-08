OČITKI O ŠIKANIRANJU

So na nacionalki utišali zaupnico žvižgačev? Ostala brez funkcije, zdaj jih toži

Žena pokojnega legendarnega voditelja Janeza Čučka toži RTV Slovenija. Po opozarjanju na domnevne nepravilnosti ostala brez položaja.
Fotografija: Mojca Jerman Čuček, v ozadju članica Sveta RTV Barbara Brezavšček Stegeman FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik
Mojca Jerman Čuček, v ozadju članica Sveta RTV Barbara Brezavšček Stegeman FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik

Aleksander Brudar
Aleksander Brudar
08.09.2025 ob 07:20
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
08.09.2025 ob 07:20

Je zdaj že nekdanja zaupnica žvižgačev na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) Mojca Jerman Čuček dregnila v osje gnezdo, da jo je uprava z Natalijo Gorščak na čelu februarja letos odstranila s položaja? »V enem letu je bilo okoli dvajset njenih poročil, zdaj nimamo nič. Očitno problemov ni,« je velikost dela nekdanje zaupnice pomenljivo orisala Barbara Brezavšček Stegeman, predstavnica zaposlenih v Svetu RTV, ki ga vodi Goran Forbici. Na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je kot priča nastopila v 50.000 evrov težki tožbi Jerman Čučkove proti RTVS zaradi odškodnine iz naslova izvajanja povr...

RTV Slovenija poročilo tožba uprava Natalija Gorščak sodišče Mojca Jerman Čuček

