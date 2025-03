So med smrtnimi žrtvami v požaru tudi Slovenci? To je sporočila Tanja Fajon

Med 35 doslej identificiranimi smrtnimi žrtvami požara v mestu Kočani na vzhodu Severne Makedonije ni slovenskih državljanov, so za STA potrdili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). Dodali so, da je Slovenija Severni Makedoniji že ponudila vso potrebno pomoč.

V požaru, ki je ponoči izbruhnil v klubu Pulse v Kočanih, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 59 ljudi. Doslej so jih identificirali 35, med njimi ni slovenskih državljanov, so sporočili z ministrstva.

Slovenija že ponudila pomoč

Dodali so, da je bila zunanja ministrica Tanja Fajon že v stiku z makedonskim kolegom Timčem Mucunskim in da je Slovenija Severni Makedoniji že ponudila vso potrebno pomoč.

Pred tem so na MZEZ že izrazili sožalje svojcem žrtev in prebivalcem Severne Makedonije nasploh. Pretresenost nad tragedijo in sožalje sta izrazila tudi premier Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar. Izrazi sožalja pa prihajajo tudi Mestne občine Kranj, ki je pobratena s Kočani.