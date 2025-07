So hrvaški zdravniki poklicali slovenske bolnišnice za pomoč pri Thompsonovem koncertu?

Prvi julijski vikend bo hrvaško prestolnico pretresel največji koncert v njeni zgodovini. Na zagrebškem Hipodromu, le nekaj kilometrov od središča mesta, se pričakuje kar 500.000 obiskovalcev, kar je več kot polovica celotne populacije Zagreba, ki šteje okoli 800.000 prebivalcev. Dogodek sovpada s prvim turistično najbolj obremenjenim vikendom v sezoni, kar odpira številna vprašanja – od prometnih zastojev do varnosti in predvsem: kako bo zdravstveni sistem kos tolikšni množici ljudi?

Vprašali smo se, ali se je pojavila tudi možnost sodelovanja čezmejnih zdravstvenih institucij. Splošno bolnišnico Brežice, ki je od zagrebškega Kliničnega centra oddaljena zgolj 40 kilometrov, smo tako vprašali, ali je hrvaška stran stopila v stik z njimi za pomoč ob morebitni množični intervenciji.

Namestnik direktorice bolnišnice Brežice nam je sporočil, da do včeraj niso prejeli nobenega obvestila in da s hrvaškimi kolegi niso bili v stiku glede morebitnega sodelovanja.

Vse kaže, da je Hrvaška odločena, da največji koncert v svoji zgodovini organizira in izpelje povsem samostojno – tudi na področju zdravstvene oskrbe.

Prikaz lokacij fiksnih in mobilnih ekip nujne medicinske pomoči (HMS) na Hipodromu v Zagrebu FOTO: Zaslonski Posnetek

Mobilizacija brez primere: 200 zdravstvenih delavcev, 50 reševalnih ekip, 200 postelj

Zdravstvene oblasti so za dogodek pripravile izjemno logistično operacijo. Samo na območju Zagreba bo ta dan 27 ekip nujne medicinske pomoči – kar je za 10 več od običajnega števila. Poleg tega bo v neposredni bližini Hipodroma vzpostavljen center za nujne medicinske intervencije, kjer bo zagotovljeno: 200 postelj za oskrbo lažjih in srednje težkih primerov, dodatno osebje, vključno z zdravniki, medicinskimi sestrami in tehniki, oprema za takojšnje ukrepanje.

Gre za višjo raven oskrbe, kot jo lahko nudijo mobilne ekipe na prizorišču koncerta.

V pripravljenosti tudi helikopterji

Poleg stacionarnih in mobilnih ekip bo v pripravljenosti tudi helikopter Ministrstva za notranje zadeve, opremljen z medicinsko opremo in strokovno usposobljeno ekipo za nujne primere. V primeru težjih poškodb ali zapletov bodo pacienti prepeljani v bolnišnico Dubrava.

Skupaj bo na terenu: 26 fiksnih zdravstvenih timov, 17 mobilnih vozil z ekipami, 10 dodatnih ekip znotraj mesta Zagreb, 10 ekip v centru za nujne intervencije, 4 specializirane ekipe za prevoz pacientov v bolnišnice. To pomeni 66 aktivnih zdravstvenih ekip, od tega 40 mobilnih, razpršenih po širšem območju mesta.

Najpogostejši zdravstveni zapleti: vročina, alergije, dehidracija

Vodja organizacije hrvaškega zdravstvenega varstva je pojasnil, da pričakujejo predvsem paciente s povišanim krvnim tlakom, alergijami, kroničnimi boleznimi, pa tudi običajne poletne težave, kot so odrgnine, žulji, glavoboli zaradi sonca in dehidracija.

Ob tem je direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak poudaril pomembnost preventivnih ukrepov:

»Vsi, ki imajo kronične bolezni, naj tisti dan redno vzamejo zdravila,« je opozoril. »Zaščita pred soncem je ključna – priporočamo kape, senčnike, zaščitne kreme in predvsem vodo.«

Na prizorišču bodo obiskovalcem na voljo steklenice z vodo, hidranti s pipami in cisterne.