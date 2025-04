So Golob, Gabrova in zakonca Musar na pogrebu kršili protokol? Ksenija Benedetti odgovarja

Ob smrti velikih svetovnih osebnosti, kot je papež, so oči javnosti uprte ne le v ceremonijo in govore, temveč tudi v podrobnosti, kot je protokol oblačenja državnikov. Ta odraža spoštovanje do pokojnika in institucije, ki jo je predstavljal. Zato je izbira oblačil na takšnih dogodkih veliko več kot zgolj vprašanje sloga – je del diplomatske in kulturne komunikacije.

O pravilih oblačenja, opaznih odstopanjih in vtisih o tem, kako so se ob tej priložnosti predstavili svetovni in slovenski predstavniki, smo na kratko poklepetali s Ksenijo Benedetti, ki je bila skoraj dve desetletji vodja Protokola RS, zdaj pa svoje znanje podaja na akademiji.

Kakšen je protokol oblačenja državnikov na pogrebih tako velikih osebnosti, kot je papež?

Črna obleka, črna kravata (ali črna z zelo drobnimi in le od blizu videnimi sivimi vzorci), bela srajca, črni čevlji, tako za moške kot ženske, brez nakita (samo biseri), krilo naj pokriva kolena, zaprti čevlji, brez dekolteja, nogavice, ne preozka oblačila.

Kako komentirate dejstvo, da je Donald Trump za takšno priložnost izbral kar precej živo modro obleko (in kravato)?

To ni bila najboljša izbira.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar v pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in soprogo Melanio Trump. FOTO: UPRS

Je bil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski primerno oblečen? Ali vojna v domači državi opravičuje izbiro oblačil, ki ne vključujejo suknjiča in kravate?

Z obleko lahko marsikaj sporočite, tudi to, da je vaša država v vojni, zato me oblačila predsednika Zelenskega ne motijo. Tudi za pogreb se je oblekel dovolj spoštljivo.

Ali so člani slovenske delegacije – Nataša Pirc Musar, Aleš Musar, Robert Golob in Tina Gaber – za to priložnost izbrali primerna oblačila?

Ponavljam: obleke naj bi bile črne v celoti.

Tina Gaber je izbrala zelo primerno obleko, čevlje, torbico, uhane ter pričesko. Tudi drugi v slovenski delegaciji so bili dovolj primerno oblečeni.

Slovenska delegacija na pogrebu. FOTO: Nataša Pirc Musar/STA

Vas je v povezavi s protokolom zmotilo še kaj, kar bi želeli izpostaviti?

Da. Zmotilo me je, da so se nekateri politiki med srečevanjem drug z drugim smejali. Torej: ne le nasmihali, kar bi bilo sprejemljivo, temveč smejali.