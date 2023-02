Snežne radosti tudi drugi teden počitnic

Šolarjem vzhodne in večjega dela jugovzhodne Slovenije se zimske počitnice iztekajo, a nedvomno jim bodo ostale v čudovitem spominu. Zima se je začela več kot klavrno, da o njej sploh nismo mogli govoriti, potem pa je narava uslišala otroške želje, saj sta kot naročeno v drugi polovici januarja prišli veliki pošiljki snega. Začetek šolskih počitnic je pri nas pomenil tudi začetek prave zimske idile, užitek v snegu pa je bil še večji zaradi nič kaj (pre)nizkih temperatur, ki so se večinoma sukale med petimi in desetimi stopinjami.

Po klavrnem začetku je konec januarja prinesel belo pravljico. FOTO: Tina Podobnik

A to je vzelo tudi svoj davek, saj je nižinski sneg v teh dneh počasi pobiralo, zato je otroke zahodne Slovenije, ki šele s prihajajočim tednom dočakajo počitnice, morda zaskrbelo, ali ne bodo prikrajšani za zimsko veselje. Toda, brez skrbi, tudi v naslednjem tednu nas čaka lepo zimsko vzdušje, obljublja meteorolog Brane Gregorčič. »Podobno bo kot minuli teden, morda celo za odtenek bolj sončno in za nekaj stopinj hladneje.« Strahovi, da bo sneg izpuhtel, so torej povsem odveč.

Zima še vedno pretopla

Jutrišnji dan bo odmik od zimskega vzdušja, ki smo se ga v minulih dveh tednih že skoraj navadili. Živo srebro bo namreč pokazalo morda celo kakšno stopinjo več od desetih, na Primorskem pa se zna povzpeti celo do nič kaj januarskih petnajst stopinj. Toda ta otoplitev bo zgolj hipna, že v nedeljo se bo namreč spet ohladilo na le malce nad ledišče, takšne temperature pa nas bodo spremljale ves teden. »Mraz bo nekoliko bolj pritisnil kot v prejšnjem tednu, saj bo čez dan od lepih zimskih nič do pet stopinj Celzija, ponoči pa zna pasti tudi do minus deset,« kar je za ta čas precej povprečno, čeprav zna kakšen dan pasti tudi malenkost pod januarsko povprečje. A s tem ne bi bilo nič narobe, ko bomo na koncu zime potegnili črto, se bo letošnja sezona namreč še vedno v zgodovino zapisala kot pretopla, »vsaj srednje do izrazito pretopla«. Sneg, ki ga imamo sploh v gorah skoraj za izvoz, namreč ni edini parameter, po katerem ocenjujemo zimo, drugi kazalnik je število ledenih dni, ko se živo srebro tudi čez dan ne dvigne nad ničlo, o katerih pa letos tako rekoč ni ne duha ne sluha.

V gore le po pameti in s pogledom na plazovni bilten.

Sneg je po nižinah že precej skopnel. »Toda moramo se zgolj malce dvigniti in že ga je dovolj,« pravi Gregorčič in nadaljuje, da še ene snežne pošiljke ni na vidiku. »Sredi tedna zna morda kod po zraku zaplesati kakšna snežinka, a ne dovolj, da bi osvežila obstoječo snežno odejo.« Vseeno pa to ne bo prav nič prizadelo smuke željnih, saj so vsa naša visokogorska smučišča pa tudi velik del nižjeležečih v polnem pogonu. Na Kaninu, našem najvišjem smučišču, je skoraj 140 centimetrov snega, na Voglu je snežna odeja tanjša za le deset centimetrov, na Pokljuki, Pohorju in Krvavcu so namerili več kot 70 centimetrov snega, s pol metra pa se pohvalijo tudi piste priljubljenega kranjskogorskega smučišča. »Sneg bo zgolj nekoliko bolj izmučen kot prejšnji teden,« a tudi to le na smučiščih. V gorskem svetu, kjer ni tolikšnih temperaturnih nihanj, namreč še vedno vztraja manj zbit in predelan, ki je morda celo bolj naklonjen turnim smučarjem kot osvajalcem vrhov. A čeprav se je tudi tam sneg že nekoliko uležal in – z izjemo jutrišnje tople sobote – ni pretirane nevarnosti spontanega plazenja, je splošna nevarnost snežnih plazov v visokogorju še vedno znatna. Zato v gore le po pameti in s pogledom na plazovni bilten.