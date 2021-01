Snežilo bo do dolin, Arso opozarja

Obeti

Opozorilo

Danes bo oblačno. Padavine se bodo na zahodu okrepile in širile proti vzhodu. V vzhodni Sloveniji bo dopoldne še večinoma suho. V bližini morja bodo mogoče nevihte. Meja sneženja bo med 800 in 1000 metri, na severozahodu bo snežilo do dolin, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala burja, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.V nedeljo bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, delno plohe. Jutranje temperature bodo od –2 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami.Padavine se bodo po napovedih vremenoslovcev danes še okrepile in do večera zajele vso Slovenijo. V bližini morja bodo mogoče nevihte. Reke naraščajo predvsem v zahodnem in osrednjem delu države, kjer lahko pride do razlivanja. Predvsem v zahodni Sloveniji je povečana tudi verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov.Po podatkih Agencije RS za okolje se bo zaradi večje količine novozapadlega snega v soboto, predvsem v visokogorju Julijcev povečala nevarnost snežnih plazov in bo velika (4. stopnje), so zapisali v izrednem biltenu pri Uprava RS za zaščito in reševanje.