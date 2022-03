Sneži! Znano, koliko snega bo zapadlo do nedelje

Po daljšem obdobju brez padavin v gorah znova sneži. »Meja sneženja je trenutno na nadmorski višini od 1000 do 1400 m, na območju Snežnika še malo višje,« so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). Napovedujejo, da bodo občasne padavine tudi v petek in soboto. » Do nedelje bo predvidoma skupno zapadlo od 20 do 60 cm, na območju zahodnih Julijskih Alp lahko tudi do 80 cm svežega snega.«

V sredogorju bo danes in jutri padal razmeroma južen sneg, v soboto pa bo zaradi ohladitve sneg bolj suh.

FOTO: Promet.si

Z novim snegom se povečuje tudi nevarnost snežnih plazov v visokogorju. »Nevarno bo zlasti tam, kjer bo svež in rahel sneg zapadel na trdo podlago. Napovedi količine padavin se zlasti za soboto spreminjajo, zato spremljajte aktualne informacije, v petek bomo objavili tudi nov plazovni bilten.«

V petek in soboto ne bo izboljšanja vremena

V petek bo oblačno in večinoma megleno z občasnimi, predvsem krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo med 1000 in 1300 m nadmorske višine. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter. Veter bo le na izpostavljenih lokacijah v visokogorju prenašal sneg. Temperatura na 1500 m bo okoli 1, na 2500 m pa okoli –5 °C.

V soboto bo oblačno in megleno, vidljivost bo slaba. Sneženje bo ponovno pogostejše. Meja sneženja se bo spustila do alpskih dolin. Snežilo bo tudi po hribih predalpskega sveta. Veter bo šibak in spremenljive smeri. Temperatura na 1500 m bo okoli –3, na 2500 m pa okoli –9 °C, popoldne se bo ohladilo.

Za obisk hribov najbolj primerna nedelja

Padavine bodo v noči na nedeljo ponehale, oblačnost se bo pričela redčiti. Še vedno bo kar nekaj oblakov, nekateri višji vrhovi bodo v megli. Bo pa bistveno hladnejše. Obenem bo zlasti zjutraj in dopoldne pihal tudi zmeren severnik, ki bo ponekod tudi prenašal suh sneg. Temperaturn na 1500 m bo zjutraj okoli –6, na 2500 m pa okoli –11 °C. Popoldne bo kakšno stopinjo toplejše.

V prihodnjem tednu pričakujejo, »da se bodo ob otoplitvi gore otresle snega. Nevarnost proženja snežnih plazov se bo od torka naprej spet povečala.«