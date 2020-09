Sneg že pobelil vrhove, v soboto se lahko spusti še nižje

Močno deževje je skupaj z nizkimi temperaturami poskrbelo, da je naše najvišje vrhove prekrila bela odeja. Po napovedih vremenoslovcev Agencije RS za okolje (Arso) najmočnejše sneženje prihaja v soboto zjutraj.Preberite tudi:Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, spet bo pogosteje deževalo po vsej Sloveniji, sprva bodo tudi nevihte. Meja sneženja se bo ponoči spustila do okoli 1500 metrov nad morjem. Vremenoslovecje napovedal, da bi lahko v soboto zgodaj zjutraj lahko snežilo tudi pod 1500 metri, a se verjetno sneg ne bo nikjer obdržal. Nad 1500 metri pa bi ga lahko bilo nekaj centimetrov, na Kredarici tudi kakšnih 10 centimetrov, kar pa za konec septembra ni nič posebnega. Sneg ne bo obležal, mogoče bo v visokogorju ostal dva, tri dni.Ohladitev, ki pride s soboto, naj bi se v naših krajih zadrževala nekaj dni. Start kurilne sezone je, ko se temperatura zvečer, po poletnem času ob 22. uri, tri večere zapored spusti pod 12 stopinj. »To bo v soboto, nedeljo in verjetno tudi v ponedeljek. Tako kaže, da bi bilo realno pričakovati, da se mogoče z 29. res začne kurilna sezona. A potem ponovno pride malo toplejše vreme. Jutra bodo sicer še vedno sveža, dnevi pa bodo toplejši, blizu 20 stopinj Celzija,« je še povedal Gregorčič.Za Alpe so napovedane večje količine snega, v osrednjih Alpah že v petek. V noči na soboto se bo sneženje v visokogorju premaknilo bolj nad Avstrijo. Na severni strani Alp bi se lahko kje konec tedna sneženje spustilo tudi do okoli 1000 metrov, v nižinah pa snega še ne bo.