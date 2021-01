Sneg presenetil Slovence: tudi pri vas sneži? (FOTO)

V ponedeljek bo ponekod rahlo snežilo



Nevarni plazovi zapirajo ceste

Dopoldan je bila meja sneženja še na okoli 600 metrih nadmorske višine, a se je pozno popoldne meja sneženja ponekod spustila do nižin.Po poročanju Neurje.si močneje trenutno sneži na Koroškem, v delu Posavja in na Dolenjskem. »Po gričevnatih območjih vzhodne Slovenije so razmere zimske. Sneg se po nižinah zaradi razmočenih tal in pozitivne temperature zraka težje oprijema tal,« še navajajo.Zvečer se bodo padavine prehodno razširile tudi nad osrednjo in del vzhodne Slovenije. Ponoči se bo prehodno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju do 3 stopinje Celzija.V ponedeljek zjutraj se bo od zahoda spet pooblačilo. V južni ter ponekod zahodni, osrednji in delu vzhodne Slovenije bo čez dan občasno rahlo snežilo. Temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.V preteklih dneh je bilo namreč na Bovškem zaradi padavin več plazov. Najprej se je v petek zjutraj sprožil snežni plaz pri odcepu za Lepeno. Cesta je bila po Melinčevih besedah nato očiščena, kmalu pa se je nedaleč sprožil še en plaz. Ko so čistili tega, se je prvi ponovil. Skupaj so se na cesto vsuli trije. Ker se je vreme ponoči stabiliziralo in so se spustile temperature, so danes lahko začeli sanacijo s snegom zasutih cestišč.S Policijske uprave Kranj pa so danes sporočili, da je zaradi snežnega plazu zaprta priljubljena tekaška steza od Planice proti Tamarju. Steza je tudi fizično zaprta, medtem ko je sprehajalna pot proti Tamarju trenutno še odprta. Velika nevarnost snežnih plazov je tudi na območju Zelenice z okolico in drugod v gorah, medtem ko so planinske poti večinoma poledenele.