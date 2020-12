Sneg pobelil nekatere dele Slovenije, vremenoslovci napovedujejo ohladitve (FOTO)

V visokogorju je zapadla precejšnja količina novega snega na trdo snežno podlago, zato so pričakovani tudi spontani snežni plazovi suhega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso). Nevarnost snežnih plazov je trenutno nad nadmorsko višino okoli 1800 metri znatna, tretje stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje.



Po napovedih vremenoslovcev se bo meja sneženja spuščala in bo popoldne med 400 in 600 metri nadmorske višine. Po pisanju 24ur o sneženju že poročajo iz Kranjske Gore. Na Gorenjskem naj bi danes zapadlo tudi do 10 centimetrov snega.

Snežilo nad nadmorsko višino 2000 metrov

V četrtek je ob zmernem do močnem jugozahodnem vetru snežilo le v visokogorju nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov, nižje je ponekod obilneje deževalo. Ob prehodu fronte danes ponoči se je meja sneženja do jutra spustila do nekaterih alpskih dolin.



Do sedaj je skupno v visokogorju zapadlo 30 do 55 centimetrov, v sredogorju pa 10 do 25 centimetrov snega. V visokogorju je snežilo na trdo podlago, zato se je sneg slabše sprijel. Ob sneženju je v visokogorju pihal zmeren do močan jugozahodnik, ki je na severovzhodnih pobočjih gradil nove zamete in opasti.



Sneženje bo čez dan oslabelo, v soboto se bo zjasnilo

Danes bo oblačno in megleno s sneženjem, ki bo popoldne počasi oslabelo. Še dodatno bo zapadlo 10 do 25 centimetrov snega. Zapihal bo zmeren do močan severovzhodni veter. Hladilo se bo. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli –2, na 2500 metrih pa –9 stopinj Celzija.



V soboto čez dan se bo delno zjasnilo. Pihal bo zmeren do močan severovzhodni veter. Mrzlo bo, temperatura na 1500 metrih bo okoli –7, na 2500 metrih pa –12 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, več oblačnosti bo le na območju Snežnika. Pihal bo šibak do zmeren jugovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli –7, na 2500 metrih pa okoli –8 stopinj.



V ponedeljek čez dan bo ponovno začelo obilneje snežiti. Meja sneženja se bo na jugu dvignila nad 1000 metrov. Pričakovano je, da bo predvsem v Julijskih Alpah ponovno zapadlo okoli 50 centimetrov novega snega. Ob tem bo pihal močan do zelo močan veter južnih smeri. Tudi v nadaljevanju tedna bo vreme nestalno z občasnimi snežnimi padavinami.

Nevarnost plazov se po še povečala

Nevarnost proženja snežnih plazov bo zaradi dodatnih snežnih padavin in okrepljenega severovzhodnika tudi za konec tedna v visokogorju ostala znatna, tretje stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje. Predvsem bodo nevarna jugozahodna pobočja, kjer bodo nastajali novi snežni nanosi. Zaradi vetra bo snežna površina marsikje močno preoblikovana. Nastajala bo skorja, na izpostavljenih mestih pa bo veter spihal sneg do trde podlage. Preobrazba in stabilizacija snežne odeje bo zaradi hladnega vremena počasna. V ponedeljek bodo vremenske in plazovne razmere izrazito neugodne. Nevarnost proženja snežnih plazov se bo najverjetneje še povečala.