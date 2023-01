Sneg omogočil zimske športe: poglejte, kje so urejene proge za tek na smučeh

Zima nas je končno obdarila s snegom, česar so najbolj veseli ljubitelji zimskih športov. Za vikend se odpira še preostanek slovenskih smučišč, v zadnjih dneh pa so po številnih krajih uredili proge za tek na smučeh.

Ta šport postaja vse bolj priljubljen, še bolj s vsesplošno draginjo, saj je veliko cenejši kot na primer smučanje. Zanj na večini prizorišč ni treba kupiti karte, tudi na redkih, kjer tek zaračunavajo, so karte bistveno cenejše kot na smučiščih. Tudi oprema je veliko bolj dostopna, uporabljamo pa jo lahko vrsto let. Bolj ekonomičen je nordijski tek tudi pri porabi časa, saj večina ljudi že v eni uri opravi zadostno in kakovostno vadbo za celotno telo.

Preverili smo, katere proge po Sloveniji so že urejene za smučarske tekače. Tukaj je seznam trenutno dostopnih:

Če smo katero izpustili, bomo veseli vašega sporočila in jo dodali na seznam.

Smučarski tek je šport, ki je primeren za oba spola in vse generacije. Otroci na tekaških smučeh na najboljši način spoznavajo zakonitosti drsenja na smučeh, starejši s sprehodi na tekaških smučeh ohranjajo zdravje in vitalnost ... Izbiramo lahko med dvema različnima tehnikama teka, klasično in drsalno ter bolj in manj zahtevnimi tereni po katerih so speljane smučarsko tekaške proge. Klasična tehnika teka je osnova in je hitro osvojljiva, saj gre za najbolj naravno obliko gibanja - hojo, ki jo postopoma nadgradimo v drsenje. Na tekaških smučeh je v gibanje aktivno vključenih več kot 90 % mišic telesa.

Pri nizki intenzivnosti smučarski tek vpliva na hitrejšo presnovo maščob in velja za šport, pri katerem je energijska poraba največja. Z drsenjem na smučeh obremenimo srce in zgornji del telesa ter hkrati učinkovito razbremenimo sklepe spodnjih okončin. Poškodbe so pri smučarskem teku izjemno redke. Tečemo lahko sami ali v družbi prijateljev, vedno pa v družbi narave in svežega zraka.

Več o tem preberite tukaj.