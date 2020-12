Smučišča pozdravila nova pravila na žičnicah

Od 18. decembra dalje lahko po novih priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) odprta smučišča na žičnice spuščajo več ljudi hkrati.



Na dvosedežnici ali vlečnici (sidra) je lahko zaseden le en sedež, na sedežnici z več sedeži pa mora biti med dvema osebama en sedež prost. NIJZ priporoča, da se na 4-sedežnici hkrati peljeta dve osebi na skrajnih sedežih. Izjema so osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih. Priporočajo tudi, da, če odprte žičniške naprave zaščitne zaslone, naj bodo ti odprti.



V zaprtih manjših žičniških napravah (krožne kabinske žičnice, do 6 potnikov) je lahko v kabini le en potnik, izjema so osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so tudi sicer v tesnih stikih. V vzpenjačah in nihalkah pa mora biti zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 m. NIJZ priporoča tudi talne oznake za stojišča.



V vrsti pred blagajno ter pred vstopom na žičniško napravo, kot tudi med izstopanjem, je treba vzdrževati medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, NIJZ priporoča tudi enojne vrste.



Na blagajnah, v vrstah in na zaprtih žičniških napravah ter sedežnicah, kjer se pelje več kot en potnik, je treba tudi ves čas nositi obrazno masko. Izjema so otroci do vključno 5. leta starosti.