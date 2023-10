Smučanje v Sloveniji dražje, poglejte za koliko

Največji smučarski centri so začeli predprodajo smučarskih vozovnic, ki bodo v tem času ponekod nekoliko cenejše kot lani v redni prodaji. Redne cene vozovnic za odrasle bodo letos večinoma presegle 40 evrov, kar je predvsem posledica visoke rasti cen energentov v zadnjem obdobju.

Na Mariborskem Pohorju, kjer so lani najbolj dvignili cene, letos vozovnic niso dražili, tako da običajna dnevna vozovnica za odrasle med tednom še naprej stane 39 evrov, otroška 23 evrov. Za smuko med vikendi in prazniki bodo morali odrasli odšteti 43 evrov, otroci 25 evrov. Se je pa občutno podražil prevoz z gondolo: za povratno vozovnico bo treba namesto šestih odšteti 16, za enosmerno pa namesto štirih deset evrov. Sezonska vozovnica v predprodaji za odrasle stane 500, za otroke 285 evrov. V redni prodaji bo treba zanjo odšteti 550 evrov za odrasle in 310 evrov za otroke.

Kako bo drugod po smučiščih?

Na Rogli bo v predprodaji dnevno vozovnico za odrasle mogoče kupiti za 39 evrov, kar je evro manj kot lani v redni prodaji; letos bodo v redni prodaji dražje, in sicer 43 evrov. Otroška vozovnica v preprodaji stane 25 evrov, po 1. decembru bo dražja za tri evre.

Na Krvavcu je do konca meseca dnevno vozovnico za odrasle mogoče kupiti za 37 evrov, otroška stane 23. Rednega cenika še niso objavili. Za sezonsko vozovnico za odrasle je treba letos odšteti 529 evrov, za otroško sezonsko pa 329 evrov.

V Kranjski Gori začetek predprodaje smučarskih vozovnic napovedujejo sredi oktobra. Po rednem ceniku bo dnevna vozovnica za odrasle stala 44 evrov, štiri več kot lani, za otroke pa 26 evrov, dva evra več kot lani. Nočna bo 31, za otroke 22 evrov.

Na Kopah so objavili le cenik sezonskih vozovnic, ki v predprodaji stanejo 419, otroške pa 319 evrov, v kar je vštetih še deset malic. V času otvoritvenega vikenda med 1. in 3. decembrom bodo vozovnice za 30 evrov dražje, v redni prodaji bodo te brez dodatnega okrepčila stale 499, otroške pa 374 evrov.