Smučanje letos le sanje? Slovenska središča odgovarjajo

V avstrijskem središču vir okužb



Krvavec načrtuje odprtje prve dni decembra

Vladni govorec: Nič ne kaže na sezono

»Za zdaj imamo še vedno precej močan lockdown in kakih velikih možnosti za odpiranje te dejavnosti ni,« pravi Kacin. »To sodi v pristojnost ministrstva za promet in infrastrukture in prometa. Kot veste, so prepovedane vožnje gondolskih žičnic in tovrstna dejavnost. Če bo epidemiološka slika bistveno boljša kot danes, bi se lahko v dogledni prihodnosti kaj zgodilo. Ali bo prej pomlad ali ne, pa ne znam odgovoriti. Tukaj se iščejo širše evropske rešitve, morali se bomo uskladiti in preprečiti, da bi bila ta dejavnost eden od izvorov širjenja bolezni,« je na sredini novinarski konferenci povedal vladni govorec Jelko Kacin.

LOMBAR TOMI Smučišče Krvavec. FOTO: Tomi Lombar, Delo



Kanin je že maja deloval v času koronavirusa



Italijani za popolno zaprtje smučišč, Avstrija močno proti



EU pravi, da se mora vsak odločiti sam

Stopamo v december, ko se ponavadi vsaj na katerem izmed slovenskih smučišč začne zimska sezona. Za zdaj v hribovitem svetu še ni zapadla omembe vredna količina snežnih padavin, so se pa temperature spustili pod ničlo, kar omogoča zasneževanje (izdelavo umetnega snega).Pa bo letos decembra sploh mogoče smučanje glede na stanje okuženosti s koronavirusom? Če sklepamo po izjavah vlade, bolj slabo kaže, a v smučarskih središčih se na sezono 2020/21 pripravljajo pospešeno. Spomnimo, avstrijsko smučarsko središče Ischgl je bilo v prvem valu epidemije (marca) glavno središče prenosa koronavirusa. Predvsem zaradi množičnih zabav.Na Mariborskem Pohorju, kjer še ni naravnega snega, se normalno pripravljajo na novo sezono, večjih novosti pa ne načrtujejo, nam je povedaliz Marproma: »Na Pohorju začetek nove smučarske sezone oziroma otvoritvene dneve načrtujemo od 11. do 13. decembra. Zasneževanje s snežnimi topovi smo začeli 20. novembra na Arehu, glede na vremensko napoved pa ocenjujemo, da bomo do 11. decembra izdelali dovolj snega za začetek zimske sezone. Kakšne omejitve in ukrepi bodo veljali takrat, ta čas težko napovemo, saj bo to odvisno od navodil, ki jih bodo izdale pristojne državne službe.«Tudi na Krvavcu, kjer prav tako zasnežujejo površine, direktor centrapravi, da bi lahko začeli sezono v prvih dneh decembra. A le, če bodo epidemiološke razmere dovoljevale, prav tako vladni odloki: »Menimo, da smučanje v rokavicah in čeladi ter vožnja z žičniško napravo in masko ne bi smeli predstavljati zdravstvenega problema. Nagovarjam ljudi, ki skrbijo za naše zdravje, da nam prisluhnejo, da je smučanje šport na prostem, da bo pri 100.000 kvadratnih metrih površine na Krvavcu vsak našel svoj delček smučišča in da je šport že od nekdaj vodilo zdravja.«Dodal je, da bodo veliko pozornosti namenili varnosti in preprečevanju širitve okužb v smislu, da pred blagajnami in napravami ne bo čakalnih vrst ter da se bodo lahko ljudje sami odločali, ali se bodo z napravo peljali sami ali pa bodo gondolo ali sedežnico delili z drugimi.iz TC Soriška planina, d. o. o., nam je povedala, da se pripravljajo na sezono: »Zasneževati bomo začeli ob prvih naslednjih ugodnih temperaturah, tako da bi ob pomoči narave lahko smučišče zagnali nekje v sredini decembra. Seveda pa je obratovanje odvisno predvsem od epidemiološke situacije, potem pa tudi od ugodnih vremenskih razmer.« Sezona bo zagotovo nekoliko drugačna predvsem z vidika gnetenja ljudi na enem mestu. Kaj bo letos drugače na tem smučišču? »Letos se pripravljamo, da bomo predvsem omogočili varne zdravstvene razmere za naše obiskovalce, in sicer smo pripravili spletno trgovino in spletni nakup vozovnic v predprodaji, trenutno pa pripravljamo tudi možnost spletnega nakupa vozovnic med rednim obratovanjem. Na ta način bi omogočili našim gostom, da se izognejo stikom z drugimi pri blagajni in daljšim vrstam in nakup opravijo prek spleta. Prav tako bomo poskrbeli, da se bodo ob vstopnih mestih na žičnicah ljudje pravilno in varno razvrstili. Na samem smučišču pa smo letos sanirali še zgornji del proge Slatnik, opravili redno vzdrževanje naprav in tehnične preglede. Dodatnih investicij žal zaradi epidemije koronavirusa ni bilo mogoče izpeljati.«Najvišje ležeče smučišče v Sloveniji, Kanin, ki je povezan tudi z italijansko stranjo, še nima kaj dosti naravnega snega, a se nadejajo, da bo kmalu prispela pošiljka.nam je povedala, da se bodo zgledovali po maju 2020, ko so navkljub zaostrenim korona razmeram izpeljali del sezone: »Dokazali smo, da se da tudi v spremenjenih pogojih obratovanja varno obratovati. Razkuževanje žičniških naprav, dosledno upoštevanje navodil Nijz so omogočili, da smo v poletni sezoni prepeljali kar 23.000 potnikov in nismo zaznali nobene okužbe. Zavedamo se, da so smučišča najbolj varna oblika rekreacije z vidika širjenja okužb, saj imamo pri smučanju zaščitene tako usta kot tudi nos in roke.« Težavo lahko predstavljajo gostinski obrati, stranišča in notranji prostori, ampak Tratnikova zagotavlja: »Pri gostinski ponudbi bo poudarek na zunanjih gostinskih lokacijah, več zunanjih gostinskih obratov z namenom, da se minimalizira zadrževanje smučarjev v zaprtih prostorih. Pripravljamo pestro ponudbo jedi za možnost to go. Vsekakor bomo delovali po priporočilih Nijz.«Na Rogli, ki jo upravlja Unitur turizem upajo, da bodo lahko naprave kmalu zagnali. »Vzdrževalna dela na žičniških napravah in smučarskih progah na Rogli so v zaključni fazi. V preteklem vikendu smo izkoristili ugodne vremenske razmere in že tehnično zasneževali. Začetek smučarske sezone je odvisen od vremenskih razmer, snežnih padavin, vremenskih pogojev, potrebnih za tehnično zasneževanje, in ne nazadnje od epidemiološke situacije in sproščanja ukrepov Vlade RS,« nam je povedala. Na tem priljubljenem štajerskem smučišču so v zadnjih letih veliko vlagali v obnovo, zato upajo, da bo sezona 2020/21 dokaj normalna. »Na samem smučišču ne pričakujemo večjih omejitev, saj so ljudje, v primeru zimskih aktivnosti na prostem, že sami po sebi opremljeni z rokavicami, šali, podkapami ipd. Nekoliko več prilagoditev bo potrebnih pri zagotavljanju primerne varnostne razdalje ob vstopu na žičniške naprave ter pri omejitvah hkratnih vstopov v gostinske objekte, kjer bo ponudba organizirana na način, da bo obiskovalcem na voljo tudi na prostem.«Kako bo v tujini? Ni še jasno, saj je italijanski premier pozval, da zaprejo vsa smučišča po Evropi in se odprejo šele konec januarja, ko bo drugi val mimo in bo verjetno na voljo tudi že cepivo. Če ne bo omejevalnih ukrepov, še posebej čez božično-novoletne praznike, potem se bomo januarja soočili s tretjim valom pandemije, opozarja italijanska vlada.Bavarski ministrski predsednikje v torek nato napovedal, da tudi ta nemška zvezna dežela, v katero sega del Alp, načrtuje, da bodo zaradi boja proti covidu 19 smučišča med božičnimi prazniki ostala zaprta. Tudi druge evropske države je pozval, naj temu sledijo. Nemška kanclerkabi prav tako zaprla evropska smučarska središča, vendar sama ni ravno optimistična, da jim bo to uspelo. Avstrija, ki že več mesecev zatrjuje, da namerava smučišča ob ustreznih koronskih ukrepih odpreti za vsako ceno, italijanskemu predlogu nasprotuje.V Evropski komisiji pa so po številnih vprašanjih poudarili, da je odločitev o smučanju nacionalna pristojnost. Na vprašanje, ali bodo predlagali evropsko priporočilo, kot v primeru številnih drugih vprašanj v povezavi s pandemijo, ki so v nacionalni pristojnosti, pa niso podali jasnega odgovora. Spomnili so, da je evropska komisarka za zdravjev sredo v odgovoru na vprašanje o smučanju opozorila, da lahko prehitro odpravljanje protikoronskih omejitev vodi v povečanje števila okužb in vnovično širjenje virusa, ter obenem poudarila, da ni ene same rešitve, ki ustreza vsem, saj je realnost v različnih članicah različna.