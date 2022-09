Smučanje le še za najpremožnejše? Cene vozovnic v nebo

Slovenska smučarska središča so se že začela pripravljati na novo zimsko sezono, o kateri pa je še veliko neznank. Po dveh letih protikoronskih ukrepov jih tokrat skrbijo predvsem visoke cene energentov. Ponekod so zato že napovedali podražitev vozovnic, računajo pa tudi na ukrepe države.

Za dvig cen vozovnic so se odločili na Pohorju. »Po občutni podražitvi energentov, še zlasti nekajkratnem dvigu cen električne energije, je bil upravljavec žičnic in smučišč na Pohorju zaradi pokrivanja stroškov zimske sezone prisiljen zvišati cene smučarskih vozovnic. Čeprav so se te povišale tudi za 20 odstotkov, je to bistveno manj od podražitve energentov, s katero je bil soočen upravljavec,« so pojasnili v Javnem holdingu Maribor.

Na Mariborskem Pohorju so tudi že objavili cenik smučarskih vozovnic za novo sezono. Preteklo zimo sta bili redni dnevni ceni 33 evrov (med tednom) in 36 evrov (ob vikendih in praznikih), novi ceni sta 39 evrov (med tednom) in 43 evrov (ob koncih tedna in praznikih).

Tudi v RTC Krvavec jih skrbijo cene energentov, so se pa odločili, da »neke enormne podražitve dnevnih smučarskih vozovnic ne bo, mogoče kakšen evro ali dva, tako kot je običajno vsako leto«. Računajo namreč, da jim bo država zagotovila pomoč v obliki, kot je predvidena za ostalo gospodarstvo ali pa glede na specifičnost panoge mogoče celo več.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je letos na podlagi javnega razpisa podprlo 10 projektov za nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča, za kar bo namenjenih 63,42 milijona evrov sofinanciranja. Gre za projekte na Kopah, Treh kraljih, Veliki planini, Voglu, Krvavcu, Golteh, Rogli, Kranjski Gori, Mariborskem Pohorju in Cerknem.