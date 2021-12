Smučamo za 25 evrov

Bližajo se božični in novoletni prazniki, ko se Slovenci tradicionalno zapodimo na bele strmine, seveda s premislekom glede ukrepov v zvezi s koronavirusom, zaradi teh bomo morda nekaj manj obiskali tuja smučišča. Naj povemo, da slovenska sprejemajo tudi turistične bone 21. Ena od prednosti slovenskih smučišč je nedvomno cena. Dnevna vozovnica bo obiskovalce stala med 25 in 37 evri, kar je sicer veliko, a precej manj kot pri sosedih. Druga pomembna prednost naših smučišč je njihova bližina. Za vas smo preverili cene celodnevnih vozovnic za odrasle in otroke na desetih slovenskih smučiščih.

Smuka na Rogli je odlična. FOTO: Tadej Regent

Mariborsko Pohorje je največje smučarsko središče v Sloveniji. Pohvalijo se lahko z eno najdaljših osvetljenih smučišč v Evropi. Skupna dolžina prog je 41 kilometrov, po njih pa boste lahko odrasli smučali za 33 evrov, otroci za 19. Krvavec je drugo najvišje smučišče in spada med zahtevnejša, čeprav je del terena prilagojen tudi začetnikom. Za smučanje po 30 kilometrov dolgi progi bodo odrasli odšteli 37 evrov, otroci pa 23. Kanin slovi kot najvišje smučarsko središče v Sloveniji, ob lepem vremenu se vidi vse do Jadranskega morja. Za smučanje po 30 kilometrov dolgi progi boste odrasli plačali 25, otroci pa 8 evrov. Za 22 kilometrov snežnih strmin z najlepšimi razgledi z Vogla boste odrasli plačali 35 evrov, otroci pa 18. Z Vogla lahko opazujete zasneženi Triglav in ostale najvišje gore, prav tako je razgled izjemen v dolino, kjer se razprostira Bohinjsko jezero.

Kranjska Gora velja za vremensko ugodno smučarsko središče, kar pomeni, da skoraj nikoli ni težav z vetrom ali meglo. Za 20 kilometrov prog boste odrasli odšteli 35, otroci pa 21 evrov. Cerkno je znano po odlično pripravljenih progah in slovi kot do družin prijazno smučišče. Odrasli bodo za spuščanje po 18 kilometrih prog odšteli 33, otroci pa 19 evrov. Rogla je zelo popularno središče, primerno za družine. Za smučanje na skupni dolžini prog 13,5 kilometra bodo odrasli odšteli 36, otroci pa 21,5 evra. Golte imajo poleg 12,8 kilometra prog tudi pet kilometrov prog za tek na smučeh.

Priprave pred odprtjem smučarske sezone na Krvavcu. FOTO: Leon Vidic

Odrasli bodo za enodnevno vijuganje odšteli 33 evrov, otroci pa 20. Smučišče na Starem vrhu omogoča tudi nočno smuko. Odrasli bodo za smučanje po 12 kilometrov dolgi progi odšteli 30, otroci pa 19 evrov. Smučišče Kope se razprostira nad Slovenj Gradcem. Celodnevna vozovnica za odraslega stane 28 evrov, za otroka 17.