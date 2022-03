Smučali v spomin na Grubo in za dober namen (FOTO)

Novembra bo minilo že sedem let od tragične nesreče alpskega smučarja Draga Grubelnika v avstrijskem Söldnu, ko je audi bolgarske ekipe, ki jo je treniral, zgrmel s ceste 270 metrov globoko v prepad.

Patrick Vlačič, Gregor Skočir in Matjaž Jelen

Popularni Gruba, ki je svoj največji športni uspeh dosegel s tretjim mestom na wengenskem slalomu, je umrl v bolnišnici v bavarskem Murnauu. Njegovi dobri prijatelji s smučarskim kolegom in cimrom Renejem Mlekužem na čelu se vsako leto nekdanjemu slalomskemu specialistu poklonijo na Grubinem memorialu.

Minuli petek so po dvoletni koronapavzi znova stopili skupaj na kranjskogorskem smučišču Kekec, kjer je poleg veleslalomskega vijuganja na smučarskih strminah in na samem prizorišču potekalo tudi zbiranje sredstev za družino Jesenšek.

Akcij ne bodo opustili

Na prvem memorialu so zbirali sredstva za Grubovega sina Maksa, na drugem so pomagali sedemnajstletnemu Timu, na tretjem sedemčlanski družini iz Vuhreda, na četrtem družini iz Slovenske Bistrice, ki je z zbranimi sredstvi obnovila streho. Na druženju pred korono so pomoč ponudili družini Rajh iz Ruš, tem so v oddaji Delovna akcija obnovili še hišo. Letos pa bodo vsa zbrana sredstva namenili šestčlanski družini Jesenšek iz okolice Litije.

Avtor slovenske olimpijske podobe, vsestranski Sandi Murovec - Muri

»Vesel sem, da bomo družini lahko pomagali k boljšemu življenju. Poleg denarja, zbrali smo okoli 15.000 evrov, in avtomobila v enoletno uporabo bodo prejeli novo kuhinjo z vso opremo pa pohištvo za otroške sobe in tudi tedenski oddih v toplicah. Vem, da je Gruba ponosen na nas,« je povedal Rene Mlekuž, eden najbolj dejavnih športnikov na humanitarnem področju, ki na svojih družabnih omrežjih vedno znova opozarja na Draga Grubelnika. Zatrjuje, da akcij ne bodo opustili, saj čutijo dolžnost in potrebo pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. Množična udeležba to samo potrjuje. Dogodek so tudi tokrat podprli dolgoletni partnerji in sponzorji.

Veleslaloma na kranjskogorskem smučišču se je udeležilo več kot 150 smučarjev, nekateri, ki niso mogli priti, oziroma tisti vipovci, ki so imeli druge obveznosti, so kljub temu plačali startnino, ta je bila prispevek pri zbiranju sredstev za družino.

Zapela tudi Grega Skočir in Tomi Meglič

Številka ena je bila rezervirana za Grubovega sina Maksa, čeprav se je kot prvi po smučišču spustil Felix Neureuther, sledila sta mu Jure Košir in Mitja Dragšič. Na Kekcu so se zbrali še Alenka Dovžan, Špela Pretnar, Mitja Valenčič, Andrej Šporn, Špela Bračun, Bernard Vajdič, Tomi Meglič (Siddharta), Gregor Skočir (Big Foot Mama), Martin Janežič - Buco (Tribute 2 Love) in politik Patrick Vlačič.

Tomi Meglič je nastopil na tekmi in na odru.

Čeprav je moto memoriala druženje, zbiranje sredstev in obujanje spomina, pa je smučanje vseeno tekmovalnega pomena. Letos je zmagal Boštjan Brus pred Adamom Bernardom, tretji je tekmo končal Dejan Pristovnik. V ženski konkurenci je zmagala Anja Zalokar pred Patricijo Demšar in Tanjo Žerjav.

150 150 smučarjev približno se je zbralo.

Dogajanje se je potem prevesilo v zabavni del na Snežni plaži pod smučiščem z eno najbolj priljubljenih skupin tega trenutka Joker Out, ki jo vodi letošnji voditelj Eme Bojan Cvjetićanin. Na odru sta se jim kot gosta presenečenja pridružila Gregor Skočir in Tomi Meglič.

Manjkale niso niti nekdanje smučarke Alenka Dovžan, Špela Pretnar in Špela Bračun.