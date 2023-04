Smučali so tam, kjer se je dričala Tina Maze (FOTO)

Letošnja smučarska sezona starosvetnih smučarjev, povezanih prek neuradnih prijateljskih klubov s tradicijo obujanja začetkov na belih strminah ali retrosmučanja, se je začela z zamudo. Prvo srečanje je bilo v idilični vasici Bočna pod Menino planino.

Županji Črne na Koroškem Romani Lesjak so se zahvalili za dobro sodelovanje s slovenskimi starodobnimi smučarji. FOTO: Jože Miklavc

V dolini reke Drete pri Gornjem Gradu 21. januarja je bilo zagotovo letošnje najlepše in najštevilnejše tekmovalno druženje; dogodka se je še zadnjič udeležil eden največjih smučarskih veteranov, kamniška grča Marjan Schnabl, žal pa je le nekaj dni po dogodku nepričakovano preminil. Žalovanje za prijateljem je tako rekoč ustavilo nadaljevanje oldtimerske lige.

Tekmovanji z družabnim srečanjem v slogu starodobnega smučanja sta sledili v organizaciji Kulturnice Gaberke na Kopah nad Slovenj Gradcem in Gornjesavinjskega smučarskega kluba Mozirje – sekcije Veseli Savinjčani na smučišču Tine Maze nad Črno na Koroškem, kjer sta udeležence pozdravila županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak in legendarni kralj Matjaž izpod Pece. Ker po besedah predsednice VS Mojce Križ domače smučišče na Golteh ne omogoča več izvedbe cenovno dostopnih tekmovalnih srečanj, so poleg Črnjanov privabili še druge slovenske klube s tradicijo in staro smučarsko opremo ter oblačili.

Na Kaninu se veselijo pomladne starodobne smuke.

Za prestižne medalje so se pomerili tudi Podmeninski gadje iz Zadrečke doline, smučarji Kulturnice iz Gaberk in, seveda, prireditelji Veseli Savinjčani. Pridružili so se jim še simpatični smučarji in vodja novaških lok smučk Davorin Purgar iz Novakov pri Cerknem, Rovtarji iz Škofje Loke ter predstavnik športnega društva v Juršincih Slovenskogoriški smučarji in njihov vodja Anton Lajh iz Juršincev. Vse bolj zagnani so tudi domačini, ki jih je že prvič navdušila Velenjčanka Mojca Križ z zgledom nekdanje alpske smučarke, članice slovenske državne reprezentance. S partnerjem Danijelom Stropnikom pobirata lovorike na svetovnih, evropskih in domačih tekmovanjih, predvsem pa poskušata ohranjati spomin na nordijski slog iz obdobja pred drugo svetovno vojno.

Po medaljah zabava

Ob tehniki in oblačilni kulturi smučarjev se tako ohranja izjemno lepa kulturna dediščina, pri tem pa ne gre pozabiti lokalne denarne podpore: dogodek v Črni so namreč omogočili tudi darežljivi domačini, ki so pripravili sprejem z dopoldansko pogostitvijo, zabavo s tamkajšnjo folklorno skupino, prikazom stare smučarske opreme in sprevodom tekmovalcev do smučišča, kjer se je od mladih nog dričala največja slovenska smučarska diva Tina Maze.

Zmagali so vsi V Črni so, kot radi pravimo, zmagali vsi. V kategoriji smuči brez robnikov so med drugimi slavili starejša veteranka Minka Rezoničnik (Podmeninski gadi GG), starejši veteran Franc Kosec (Rovtarji ŠL), veteranka Mojca Križ (Veseli Savinjčani), veteran Frenk Rezoničnik (Podmeninski gadi GG); član Davorin Purgar (Novaška lok smučka), članica Izabela Podobnik (Novaška lok smučka), mladinka Julija Podobnik (Novaška lok smučka). V kategoriji smučke z robniki je bil med starejšimi veterani v ospredju Peter Poljanšek (Rovtarji), med veterani pa Marko Jevšenak (Kulturnica Gaberke). V skokih sta blestela Danijel Stropnik s 6,5 in 7m metrov ter Mojca Križ z dvakrat po 5 metrov (oba VS), ki pa sta vajena skakati tudi v paru.

V spremstvu kralja Matjaža, ki je imel glavno besedo pri sprejemu smučarjev iz vse Slovenije, je bilo vse še bolj žlahtno in originalno. Ob spodbujanju spremljevalcev in domačinov je tudi tekmovanje na brezhibno pripravljeni strmini ob vlečnici v lepem vremenu opravilo svoje. Čudovit dan za vse udeležence, ki so ponesli sloves smučišča v več slovenskih krajev, je gotovo tudi spodbuda za obujanje spominov na snežne poljane iz mladosti. Zadovoljni z organizacijo in izvedbo tekme brez poškodb ter sklepno razglasitvijo rezultatov veleslaloma ter skokov na mali skakalnici so se, ozaljšani z medaljami, vsi veseli družili do poznega popoldneva.

In ko je že vse kazalo, da bo ta tekma sklenila sezono starodobnega smučanja 2023, so se oglasili iz kluba Emaus iz Bovca: po štirih letih bodo na ta hip najbolj zasneženem Kaninu spet zamahnili s čarobno paličico za že 25. tekmovanje in pripravili pomladno smučanje po starem na velikonočni ponedeljek, 10. aprila.

Poklicni šofer Frenk Rezoničnik, tokrat brez volana FOTO: Jože Miklavc

Kamničan Marjan Schnabl si je prismučal zadnjo medaljo. FOTO: Jože Miklavc

Kralj Matjaž izpod Pece je žegnal starodobno smučarijo v Črni. FOTO: Jože Miklavc