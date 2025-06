Smrtonosni azijski sršen že pri nas?! Imamo odgovor

V začetku aprila sta Nacionalni inštitut RS za biologijo in Javni zavod Krajinski park (JZ KP) Goričko pripravila in izvedla delovni sestanek regionalne skupine za varstvo opraševalcev, beseda pa je tekla tudi o azijskem sršenu, ki predstavlja veliko grožnjo za čebele in divje opraševalce. Veliko nevarnost predstavlja tudi za človeka, in sicer zaradi pikov, ki lahko privedejo do anafilaktičnega šoka, se pa njegov strup bistveno ne razlikuje od strupa evropskega sršena.

Azijski sršen je nevaren tudi za čebele. FOTO: Getty Images/istockphoto

Bralka Tadeja nas je obvestila, da so se te dni v Ljubljani pojavile govorice, da se je ta tujerodna vrsta že pojavila tudi v naši prestolnici. Zadevo smo preverili na Zavodu RS za varstvo narave, kjer pa so nam pojasnili, da še nimajo informacije o pojavljanju azijskega sršena v prestolnici.

Če odkrijete azijskega sršena, to nujno sporočite pristojnim službam

Tina Belej je na aprilskem sestanku sicer predstavila načrt, ki vključuje zgodnje obveščanje o odkritju azijskega sršena v Sloveniji, predlog ukrepov za hitro odstranitev, izvedbo ukrepov in komunikacijo, ki bi jo lahko vodil zavod skupaj z drugimi službami. »Čebelarji in drugi, ki bi odkrili azijskega sršena, naj to nemudoma sporočijo prek spletne aplikacije na strani www.invazivke.si oziroma na elektronski naslov invazivke@zrsvn.si!« je še pozvala Belejeva iz Zavoda RS za varnost narave.

