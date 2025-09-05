MODRIKASTI JEZIK

Smrtonosna bolezen, prenašajo jo komarji in mušice, udarila po Sloveniji! Na terenu vojska

Ogrožene so predvsem ovce, država obljublja pomoč rejcem.
Fotografija: Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite. FOTO: Voranc Vogel
Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite. FOTO: Voranc Vogel

STA, N. P.
05.09.2025 ob 15:22
V Sloveniji se v zadnjih tednih bliskovito širi bolezen modrikastega jezika, ki povzroča visoko smrtnost predvsem med ovcami. »Do zdaj je bila laboratorijsko potrjena na 73 kmetijah, a je dejansko prisotna na več, saj testiranja niso povsod izvedena,« je opozorila generalna direktorica Uprave za varno hrano Vida Znoj.

Virusna bolezen, ki za ljudi ni nevarna, se prenaša s krvosesnimi mušicami in komarji. Najhuje je na zahodu in jugu države, edina regija brez uradnih primerov ostaja severovzhod. Medtem ko je pri govedu potek bolezni milejši, med ovcami povzroča do 30-odstotno smrtnost. Številke o domnevnih 20.000 do 30.000 poginulih živalih pa uradni podatki ne potrjujejo.

Nimajo dovolj informacij

Država se spopada predvsem z dvema težavama: slabo obveščenostjo rejcev in preobremenjenim sistemom odvoza kadavrov. Državna sekretarka Maša Žagar priznava: »Rejci nimajo dovolj informacij o bolezni in njenem prepoznavanju.« Zato je vzpostavljena klicna številka 114, kjer lahko dobijo strokovne nasvete.

Generalna direktorica Uprave za varno hrano Vida Znoj. FOTO: Uvhvvr
Na terenu je dnevno skoraj 500 odvozov poginulih živali, kar je občutno več kot običajno. Nacionalni veterinarski inštitut je zato na prizadetih območjih postavil dodatna zbirna mesta, pri razkuževanju pa pomagajo vojska, gasilci in civilna zaščita.

Finančna pomoč in cepljenje

Ker bolezen rejcem povzroča velik dohodkovni izpad, ministrstvo proučuje možnosti nadomestil. »Trenutno še ne moremo reči, kakšen bo obseg, saj moramo najprej zaključiti izbruh in oceniti škodo,« je dejala Žagar.

Obvezno bo tudi cepljenje drobnice v zimskem času. Država bo financirala nakup cepiva za najbolj razširjene seve, razmišlja pa tudi o delnem kritju stroškov zdravljenja in cepljenja. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan ob tem mirí: »Ni potrebe po paniki. Verjamem, da bomo razmere obvladali in rejcem pomagali.«

